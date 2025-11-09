快訊

再拋政策！衛福部擬擴大在宅急症照顧對象 石崇良：真的慢了…沒辦法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良上午出席台灣社會福利總盟舉辦的第五屆「社區整合照顧研討會」，聆聽與談人對於全民健康保險在宅醫療照護試辦計畫的現況與建議，並回應衛福部研擬，在宅急症照顧對象將比照OPAT擴及所有感染症患者。記者黃義書／攝影
為照顧感染症患者，降低急診壅塞，衛福部去年7月啟動「在宅急症照顧計畫」，針對肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等三大常見感染症，讓患者在家接受抗生素治療；今年8月OPAT（門診靜脈抗生素治療）上路，為針對病情穩定、不需住院，但需接受靜脈抗生素治療的成人感染政患者。衛福部長石崇良表示，衛福部研擬在宅急症照顧對象將比照OPAT擴及所有感染症患者。

石崇良今出席「2025台灣社區整合照顧研討會」致詞時，首先不忘自嘲。他說，最近外界認為，他一直拋出衛福政策，「這真的沒有辦法」，許多政策「我們已經是慢的」，他也知道，許多政策沒有一上路就是完美的，必須不斷修正，有如在宅急症照顧計畫於去年7月上路後，也經過多次調整。

石崇良說，在宅急症照顧計畫目前照顧對象為肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等三大常見感染症，而今年上路的OPAT（門診靜脈抗生素治療）則是針對病情穩定、不需住院，但需要接受靜脈抗生素治療的成人患者，可說是全部的感染症患者。

為照顧更多感染症患者，石崇良說，衛福部將研擬，首先在宅急症照顧計畫與OPAT治療患者接軌，讓在宅急症照顧對象擴及至所有感染症患者；其次，OPAT已納入提早出院在家治療（ESD），讓穩定病人回到家裡施打抗生素，如骨髓炎、關節炎、心內膜炎等需要長時間治療，以往在門診持續治療，未來在宅急症照顧將與提早出院在家治療結合，讓需要長期施打抗生素患者回家持續施打。

石崇良指出，現在推行政策前都會問一下「大家準備好了嗎？」，這兩項是可以立即進行，如果各界沒有意見，健保署將會盡速整合。今年8月1日起，OPAT也已納入攜帶式抗生素輸注幫浦使用給付，後續在宅急症照顧也隨之納入，讓患者在家接受更好的抗生素治療。

至於，在宅急症照顧收案評估方面，也將研議於收案前的評估給予費用，並納入遠距評估，以節省醫師往返的時間，但如果是其他醫師轉介、不熟悉的病人，還是需要到宅評估，並放寬在宅急症照顧專屬門診的收案人數，讓更多的患者受到治療，而增加評估費用、收案人數還需多一點時間。

另，藥品調控則研議以衛星藥局網區域共享的方式，協助藥品流通，首重於居家安寧所需用藥，而假日醫師輪班問題為採用家醫群的區域聯防，並在區域合作輪流值班，以降低醫師的壓力。

患者 抗生素 石崇良

