美國爆李斯特菌群聚感染 醫示警：冰箱是「細菌天堂」

近期美國傳出嚴重的李斯特菌群聚感染事件，感染源竟不是生食或海鮮，而是一般超市可買到的「冷藏義大利麵即食包」。截至目前，美國疾病管制與預防中心（CDC）已通報18州出現病例，共27人確診、6人不治，甚至包括流產個案，並已緊急擴大召回相關批號產品。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書提醒，李斯特菌最可怕的地方在於「耐冷又愛濕」，與許多人想像中的細菌習性不同。她指出，這次疫情的感染源來自已煮熟、冷藏保存的義大利麵餐盒，「不是生的，也不是海鮮」，反而是看似乾淨安全的熟食。

蘇怡寧解釋，李斯特菌在低溫環境下仍能繁殖，冰箱對它來說是「天堂」。許多人誤以為食物加熱過、放進冷藏就萬無一失，其實放太久的冷切肉、馬鈴薯泥沙拉或熟食便當，反而是最容易滋生李斯特菌的溫床。

她提醒，民眾應避免冷藏熟食存放過久，尤其孕婦、免疫力較弱者感染風險最高，一旦感染可能導致流產、腦膜炎等嚴重併發症。建議即食食品購回後應儘快食用，不要存放超過三天，也別忽略冰箱清潔與定期除霜的重要性。