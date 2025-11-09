基隆-石垣島航線下周送件「拚年底開航」 推淡季促銷票吸客

原訂今年9月開航的基隆-石垣島航線，因船隻整備工期多次延期，導致開航時間不斷往後延，華岡集團總經理洪郁航表示，下周將送件，預估最快11月底首航，最慢會在年底前開航，另也考量冬季海象狀況，將推出淡季票價促銷吸引旅客。

基隆－石垣島的「八重山丸」（YAIMA MARU）去年由華岡集團購入，總噸位2萬1688噸，規畫營運基隆-石垣島航線，航程7小時，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。

根據原先的規畫，今年9月將開航，但因船隻整備工程多次延宕，導致開航時間不斷延後。洪郁航說明，由於船隻裝修工程增加，因此延遲開航時間，目前預估11月底可以首航，但若相關程序、工程還是來不及，最慢年底前首航。

由於冬季船隻航行易受東北季風及海象影響，洪郁航指出，冬季開航確實可能因海象導致船舶搖晃，「這是很明顯的缺點」，但基隆－石垣島航線為開闊海域，預計會利用調整航向、航道，以及加速減速控制，降低搖晃程度，加上船隻航行時間規畫在夜間，旅客躺著可以降低很多搖晃感覺，不適感不會太明顯。

票價部分，洪郁航說，預計下周就會把相關文件送交航港局，經審查後就會對外公布票價，由於開航時間在冬季，預計會提出淡季試營運促銷的便宜票價，盡量壓低價格，促銷幅度會讓旅客有感，並針對旅客進行意見調查。

洪郁航表示，文件送審通過後，就會對外公告票價；若工程進度來得及，會一起公告首航資訊及開賣訊息，若來不及，就會先對外公告票價。

船上餐飲部分，洪郁航分享，目前早餐規畫與復興空廚搭配推出三明治，飲料跟機台則與開元食品合作，都是業界有名氣公司，也均有通過食品安全規範，避免食安疑慮。