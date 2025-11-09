快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

有機會放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率逾7成 2縣市達91％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳颱風侵襲機率。圖／擷取自中央氣象署網站

中央氣象署預報員張承傳上午指出，鳳凰颱風預計今晚到明天通過、登陸呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動。氣象署預計明天中午後發布海上颱風警報，周三接近台灣預估減為輕度颱風，根根據路徑預測周三周四可能穿越台灣。是否會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣本島都在70％以上，台南及澎湖更達91％；不過是否停班停課，將由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。

張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱為中度颱風。周二、周二北轉由於台灣附近垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣有機會減為輕度颱風，周四逐漸往東北方海面移動，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

張承傳指出，今天午後變天，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」預報顯示，台灣本島都逾70％，其中侵襲苗栗以南地區都超過82％以上，台南達91％、高雄89%；離島包括蘭嶼、連江也有50％以上機率，澎湖則達91％。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

鳳凰颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站

鳳凰颱風 停班停課

