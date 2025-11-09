有機會放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率逾7成 2縣市達91％

中央氣象署預報員張承傳上午指出，鳳凰颱風預計今晚到明天通過、登陸呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動。氣象署預計明天中午後發布海上颱風警報，周三接近台灣預估減為輕度颱風，根根據路徑預測周三周四可能穿越台灣。是否會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣本島都在70％以上，台南及澎湖更達91％；不過是否停班停課，將由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。

張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱為中度颱風。周二、周二北轉由於台灣附近垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣有機會減為輕度颱風，周四逐漸往東北方海面移動，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

張承傳指出，今天午後變天，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」預報顯示，台灣本島都逾70％，其中侵襲苗栗以南地區都超過82％以上，台南達91％、高雄89%；離島包括蘭嶼、連江也有50％以上機率，澎湖則達91％。