快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」 氣象署曝原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。圖／中央氣象署提供
前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。圖／中央氣象署提供

鳳凰颱風今天有機會升級為強颱，周三可能從中部附近登陸台灣，過去中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，鳳凰颱風路徑類似第8或第9類，百年來僅3.31%及6.62%，上一次類似路徑為今年7月的丹娜絲颱風，中南部影響顯著。對此，氣象署說明，秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊還有低壓通過，較易從西半部登陸。

鳳凰颱風預計今晚至明天通過呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動，目前仍為中度颱風等級，今天白天朝呂宋島前進過程中，可能達到強颱等級，預計明天中午後，氣象署將發布海上颱風警報。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%。

第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%；第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%。

第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸類的特殊路徑，占4.07%。

氣象署預報員張承傳指出，鳳凰颱風目前預估路徑介於第8類及第9類之間，屆時將視其強弱程度偏北或偏南登陸，2路徑分別僅占歷史資料3.31%及6.62%。

張承傳表示，夏季颱風易受太平洋高壓影響，路徑較多由東往西，而秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊有低壓通過，接近大陸時，易在南海附近就被拉上去，像第8、第9路徑對迎風面中南部影響就會較大，需慎防較強風雨，上次類似路徑為今年7月的丹娜絲颱風。

鳳凰颱風 氣象署 丹娜絲颱風

延伸閱讀

鳳凰颱風接近氣象署明午後發海警 共伴效應明後北東雨下到發紫

丹娜絲災後屋損補助加碼 賴惠員：爭取2萬元11月底入帳

嘉市議員轟丹娜絲風災慰助金作業紊亂 災民怨颱風過3個月無災損照

鳳凰颱風將生成 氣象粉專：AI預測又大又強

相關新聞

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」 氣象署曝原因

鳳凰颱風今天有機會升級為強颱，周三可能從中部附近登陸台灣，過去中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，鳳凰颱風路徑...

鳳凰颱風逐漸逼近 彭啓明：確保光復市區不會出現泥石流

中央氣象署上午指出，預估明午後針對鳳凰颱風發海警，因可能和東北季風共伴效應，明後北東雨恐下到發紫。周三颱風接近，環境轉為...

1歲多幼兒被誤打A肝疫苗 疾管署要求部立金門醫院需做到「三件事」

衛福部金門醫院11月7日下午驚傳幼兒預防接種時發生疫苗接種疏失，原本應施打水痘疫苗及流感疫苗第二劑，實際施打為水痘疫苗及...

忙裡偷瘦？營養師曝「8日常習慣」：不知不覺瘦一圈

現代人被生活壓得喘不過氣，忙碌之餘哪裡還有時間運動？營養師珊珊指出，減重其實不是一場「意志力戰爭」，而是透過生活方式微調，慢慢養成好習慣，如此一來除了心情更美麗，體態也會自然而然輕盈起來。

全台最貴山屋！玉山觀高山屋12月起收費 假日每人1200元

玉山國家公園觀高山屋16年前因風災嚴重受損停用，近年推動山林開放政策，玉管處斥資6700萬餘元，前年動工新建山屋，今年完...

「空鼻症」吸不到空氣好痛苦！ 醫：鼻塞手術復發惹禍

一名30歲的女性，10年前接受鼻中隔彎曲手術，鼻腔打通後雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難、吸不到氣感覺，手術矯直彎曲的部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。