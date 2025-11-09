鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」 氣象署曝原因

鳳凰颱風今天有機會升級為強颱，周三可能從中部附近登陸台灣，過去中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，鳳凰颱風路徑類似第8或第9類，百年來僅3.31%及6.62%，上一次類似路徑為今年7月的丹娜絲颱風，中南部影響顯著。對此，氣象署說明，秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊還有低壓通過，較易從西半部登陸。

鳳凰颱風預計今晚至明天通過呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動，目前仍為中度颱風等級，今天白天朝呂宋島前進過程中，可能達到強颱等級，預計明天中午後，氣象署將發布海上颱風警報。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%。

第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%；第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%。

第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸類的特殊路徑，占4.07%。

氣象署預報員張承傳指出，鳳凰颱風目前預估路徑介於第8類及第9類之間，屆時將視其強弱程度偏北或偏南登陸，2路徑分別僅占歷史資料3.31%及6.62%。

張承傳表示，夏季颱風易受太平洋高壓影響，路徑較多由東往西，而秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊有低壓通過，接近大陸時，易在南海附近就被拉上去，像第8、第9路徑對迎風面中南部影響就會較大，需慎防較強風雨，上次類似路徑為今年7月的丹娜絲颱風。