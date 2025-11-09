快訊

忙裡偷瘦？營養師曝「8日常習慣」：不知不覺瘦一圈

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師珊珊分享八招，忙碌之餘也能「不小心」瘦下來。 示意圖／ingimage
現代人被生活壓得喘不過氣，忙碌之餘哪裡還有時間運動？營養師珊珊指出，減重其實不是一場「意志力戰爭」，而是透過生活方式微調，慢慢養成好習慣，如此一來除了心情更美麗，體態也會自然而然輕盈起來。

營養師珊珊在臉書粉專分享「8個秘訣」，只要調整好生活習慣，就可以在忙碌生活中偷偷瘦下來，在不知不覺中調整體態。

首先是「穩定血糖」，珊珊表示，碳水是身體主要能量來源，因此絕對「不能不吃」。進食時，可以透過攝取適當澱粉，加上蛋白質、膳食纖維與好油幫助穩定餐後血糖。

第二則是確保「充足睡眠」。珊珊提醒，睡覺不只和精神好壞有關，更與荷爾蒙、身體修復、抗壓能力有關，因此建議每天至少睡足6至8小時。

第三是「訓練肌肉」。肌肉量提升可有效地將吃進身體的糖分儲存進去，避免轉成脂肪儲存。

第四則是「維持活動」。珊珊特別提醒，這和運動不同，這邊指的是避免生活處於靜態活動，日常走路、爬樓梯、伸展等等都好，別常常坐著或躺著。

第五「健康腸道」。健康的腸道菌叢不僅和營養吸收有關，還能影響到大腦健康、心情、皮膚、免疫力等。

第六點「釋放壓力」。壓力會影響荷爾蒙分泌，與新陳代謝息息相關，珊珊示警，壓力還可能是造成慢性發炎的原因。

第七「傾聽身體需要」。能清楚分辨是肚子餓還是頭腦想吃，思考當下身體需要的是什麼。

第八，最後一點「不被數字綁架」，珊珊特別叮嚀，別被總熱量綁架，而是學習分析熱量來源，選擇適量碳水、足夠蛋白質與好油，幫助身體獲得需要營養。

文末，珊珊分享，可以開始試著在每餐增加一顆蔬菜份量，設定睡眠時間，打造睡前儀式感，每天固定安排五分鐘的伸展、冥想舒展壓力。

