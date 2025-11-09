1歲多幼兒被誤打A肝疫苗 疾管署要求部立金門醫院需做到「三件事」

衛福部金門醫院11月7日下午驚傳幼兒預防接種時發生疫苗接種疏失，原本應施打水痘疫苗及流感疫苗第二劑，實際施打為水痘疫苗及A型肝炎疫苗，流感疫苗未施打。院方於當日傍晚盤點時發現異常，立即通知家屬，並向衛生局通報流感疫苗誤接種為A肝疫苗，為一起疫苗接種異常事件。衛福部疾管署要求院方立即調查，並提供幼童醫療追蹤與家屬心理支持。

疾管署今指出，金門縣衛生局接獲通報後，請醫院正式函報預防接種異常事件及調查，持續追蹤該名幼兒的健康監測，並督導醫院改善流程及院檢討作為並加強教育訓練，落實「三讀五對」，同時通報和諮詢疾管署此起A肝疫苗接種異常事件及A肝疫苗接種措施。

疾管署表示，針對每起疫苗接種異常事件，皆以最審慎的態度，並依科學實證處置，考量國際接種建議為，12至23個月接種第1劑A肝疫苗，幼兒在12至23個月接種第1劑A肝疫苗安全有效；該幼兒為一歲多幼兒，因此該幼兒第一劑A肝疫苗，雖然沒有按照今年1月調整的新時程接種，為18個月、配合與五合一疫苗第四劑同時接種，但仍屬有效劑次，為有效疫苗，幼兒不必重新接種第一劑A肝疫苗。

然而，該名幼兒第二劑A肝疫苗，則請醫院依原訂時程安排接種，但仍須持續追蹤該名幼兒的健康狀況，即時評估身體反應與後續健康情形，提供醫療追蹤與心理支持，

疾管署已要求醫院針對此起疫苗接種異常事件，立即啟動院內調查及醫療疏失調查機制，進行根本原因分析，深入檢討流程、環境及人員管理等潛在因素，研擬改進方案，強化疫苗管理與提升醫療品質與安全，並建立防呆(防錯)機制，防止疫苗接種異常事件再度發生。

為提升A肝疫苗與日本腦炎疫苗第2劑接種率，同時降低A肝疫苗第1、2劑常發生接種間隔不足的誤失，疾管署參考國際建議，建議幼兒於12至23個月時接種第1劑A肝疫苗，並於間隔至少6個月後接種第2劑，並提案衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員審查同意，將小兒A肝疫苗常規接種時程調整為滿18個月及27個月分別接種第1、2劑，並自114年1月1日起全面實施。

疾管署提醒所有醫護人員，在執行疫苗接種作業時，務必嚴格落實「三讀五對」原則，確定疫苗名稱、批號、劑型、有效期限等資料皆正確無誤；確保打對人、打對針、打對劑量、打對時間及打對途徑與部位，以防止疫苗接種異常事件發生，保障民眾健康。