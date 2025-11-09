快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最貴山屋！玉山觀高山屋12月起收費 假日每人1200元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山國家公園觀高山屋外觀。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋外觀。圖／玉管處提供

玉山國家公園觀高山屋16年前因風災嚴重受損停用，近年推動山林開放政策，玉管處斥資6700萬餘元，前年動工新建山屋，今年完工於4月起免費試營運；經評估營運成本，觀高山屋12月起將收費，每人每宿平日800元、假日1200元。

玉山觀高地區位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段、馬博橫斷、八通關越嶺、八大秀等長程路線樞紐，為重要宿營點；但當地山屋2009年遭莫拉克颱風重創，隔年9月停用，且因地形環境嚴峻，建材運輸困難，興建山屋不容易。

玉山國家公園管理處原規畫以人力配合吊索接駁山屋材料建置小型山屋，但隨開放山林政策上路，山友大增，因此重新評估改設中型山屋，並以民航機運補建材，前年動工新建，耗時2年斥資6715萬元，今年完工，於4月起免費開放試營運。

玉管處表示，新觀高山屋設有14人寢室3間可容納52人，有交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室、生態廁所等設施，以及攜帶型加壓艙（PAC）及急救箱等緊急救護設備，且提供USB與type-C手機或行動電源充電，宿營設備完善。

經派員進駐山屋試營運8個月，評估考量興建、管理與維護等成本，並落實使用者付費原則，本月3日公告發布「玉山國家公園觀高山屋使用規費收費標準」，訂定使用規費為平日每人每宿800元，假日為1200元，12月1日起開始收費。

由於，觀高山屋收費為全台山屋之最，上路前曾引發討論，該處說明，該山屋具備室內、外乾溼分離環境，床鋪配有記憶軟墊及隔板確保隱私，住宿品質佳，宿營價格較高，未來入住採依序登記審查，並非抽籤，也將就近支應周邊山難救援。

觀高山屋寢室床鋪設置隔板，減少山友相互干擾。圖／玉管處提供
觀高山屋寢室床鋪設置隔板，減少山友相互干擾。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋入門玄關。圖／玉管處提供
玉山國家公園觀高山屋入門玄關。圖／玉管處提供
觀高山屋交誼廳寬敞舒適還有充電設施。圖／玉管處提供
觀高山屋交誼廳寬敞舒適還有充電設施。圖／玉管處提供

玉山國家公園 觀高山屋

延伸閱讀

玉山證公平待客獲表揚

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金、三商壽結親 今定案

玉山展現台灣藝術風貌

相關新聞

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」 氣象署曝原因

鳳凰颱風今天有機會升級為強颱，周三可能從中部附近登陸台灣，過去中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，鳳凰颱風路徑...

鳳凰颱風逐漸逼近 彭啓明：確保光復市區不會出現泥石流

中央氣象署上午指出，預估明午後針對鳳凰颱風發海警，因可能和東北季風共伴效應，明後北東雨恐下到發紫。周三颱風接近，環境轉為...

1歲多幼兒被誤打A肝疫苗 疾管署要求部立金門醫院需做到「三件事」

衛福部金門醫院11月7日下午驚傳幼兒預防接種時發生疫苗接種疏失，原本應施打水痘疫苗及流感疫苗第二劑，實際施打為水痘疫苗及...

忙裡偷瘦？營養師曝「8日常習慣」：不知不覺瘦一圈

現代人被生活壓得喘不過氣，忙碌之餘哪裡還有時間運動？營養師珊珊指出，減重其實不是一場「意志力戰爭」，而是透過生活方式微調，慢慢養成好習慣，如此一來除了心情更美麗，體態也會自然而然輕盈起來。

全台最貴山屋！玉山觀高山屋12月起收費 假日每人1200元

玉山國家公園觀高山屋16年前因風災嚴重受損停用，近年推動山林開放政策，玉管處斥資6700萬餘元，前年動工新建山屋，今年完...

「空鼻症」吸不到空氣好痛苦！ 醫：鼻塞手術復發惹禍

一名30歲的女性，10年前接受鼻中隔彎曲手術，鼻腔打通後雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難、吸不到氣感覺，手術矯直彎曲的部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。