全台最貴山屋！玉山觀高山屋12月起收費 假日每人1200元
玉山國家公園觀高山屋16年前因風災嚴重受損停用，近年推動山林開放政策，玉管處斥資6700萬餘元，前年動工新建山屋，今年完工於4月起免費試營運；經評估營運成本，觀高山屋12月起將收費，每人每宿平日800元、假日1200元。
玉山觀高地區位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段、馬博橫斷、八通關越嶺、八大秀等長程路線樞紐，為重要宿營點；但當地山屋2009年遭莫拉克颱風重創，隔年9月停用，且因地形環境嚴峻，建材運輸困難，興建山屋不容易。
玉山國家公園管理處原規畫以人力配合吊索接駁山屋材料建置小型山屋，但隨開放山林政策上路，山友大增，因此重新評估改設中型山屋，並以民航機運補建材，前年動工新建，耗時2年斥資6715萬元，今年完工，於4月起免費開放試營運。
玉管處表示，新觀高山屋設有14人寢室3間可容納52人，有交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室、生態廁所等設施，以及攜帶型加壓艙（PAC）及急救箱等緊急救護設備，且提供USB與type-C手機或行動電源充電，宿營設備完善。
經派員進駐山屋試營運8個月，評估考量興建、管理與維護等成本，並落實使用者付費原則，本月3日公告發布「玉山國家公園觀高山屋使用規費收費標準」，訂定使用規費為平日每人每宿800元，假日為1200元，12月1日起開始收費。
由於，觀高山屋收費為全台山屋之最，上路前曾引發討論，該處說明，該山屋具備室內、外乾溼分離環境，床鋪配有記憶軟墊及隔板確保隱私，住宿品質佳，宿營價格較高，未來入住採依序登記審查，並非抽籤，也將就近支應周邊山難救援。
