鳳凰颱風、東北季風共伴豪雨來襲 花蓮縣府通知3鄉鎮啟動前置作業

鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署預估，受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，明天起花蓮山區將下豪雨，農業部林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒。花蓮縣政府指出，今天已立即通知3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。

花蓮縣政府今天發布快訊，依林業及自然保育署花蓮分署第23報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒。縣府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業，縣府將全力協助各項整備事宜。

縣府提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好準備配合預防性撤離，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。

縣府表示，依林業署畫設警戒範圍，套出2720個門牌，不過還要詳細統計撤離人數，目前光復鄉收容所都已盤點完成，今天下午光復鄉公所將召開颱風整備會議。