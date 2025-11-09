快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

鳳凰颱風、東北季風共伴豪雨來襲 花蓮縣府通知3鄉鎮啟動前置作業

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
林保署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒，花蓮縣政府已通知3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒，花蓮縣政府已通知3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。圖／林保署花蓮分署提供

鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署預估，受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，明天起花蓮山區將下豪雨，農業部林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒。花蓮縣政府指出，今天已立即通知3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。

花蓮縣政府今天發布快訊，依林業及自然保育署花蓮分署第23報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒。縣府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業，縣府將全力協助各項整備事宜。

縣府提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好準備配合預防性撤離，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。

縣府表示，依林業署畫設警戒範圍，套出2720個門牌，不過還要詳細統計撤離人數，目前光復鄉收容所都已盤點完成，今天下午光復鄉公所將召開颱風整備會議。

依據馬太鞍溪堰塞湖監控今天10時監測資料，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.56公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.9萬噸；溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺。另馬太鞍溪橋10時水位為166.82公尺。

凰凰颱風逼近，水利署在馬太鞍溪加強清疏，加高鼎塊。圖／第九河川分署提供
凰凰颱風逼近，水利署在馬太鞍溪加強清疏，加高鼎塊。圖／第九河川分署提供
林保署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒，花蓮縣政府已通知3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒，花蓮縣政府已通知3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。圖／林保署花蓮分署提供
凰凰颱風逼近，水利署在馬太鞍溪加強清疏。圖／第九河川分署提供
凰凰颱風逼近，水利署在馬太鞍溪加強清疏。圖／第九河川分署提供

馬太鞍溪 花蓮縣政府 堰塞湖

相關新聞

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」 氣象署曝原因

鳳凰颱風今天有機會升級為強颱，周三可能從中部附近登陸台灣，過去中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，鳳凰颱風路徑...

鳳凰颱風逐漸逼近 彭啓明：確保光復市區不會出現泥石流

中央氣象署上午指出，預估明午後針對鳳凰颱風發海警，因可能和東北季風共伴效應，明後北東雨恐下到發紫。周三颱風接近，環境轉為...

1歲多幼兒被誤打A肝疫苗 疾管署要求部立金門醫院需做到「三件事」

衛福部金門醫院11月7日下午驚傳幼兒預防接種時發生疫苗接種疏失，原本應施打水痘疫苗及流感疫苗第二劑，實際施打為水痘疫苗及...

忙裡偷瘦？營養師曝「8日常習慣」：不知不覺瘦一圈

現代人被生活壓得喘不過氣，忙碌之餘哪裡還有時間運動？營養師珊珊指出，減重其實不是一場「意志力戰爭」，而是透過生活方式微調，慢慢養成好習慣，如此一來除了心情更美麗，體態也會自然而然輕盈起來。

全台最貴山屋！玉山觀高山屋12月起收費 假日每人1200元

玉山國家公園觀高山屋16年前因風災嚴重受損停用，近年推動山林開放政策，玉管處斥資6700萬餘元，前年動工新建山屋，今年完...

「空鼻症」吸不到空氣好痛苦！ 醫：鼻塞手術復發惹禍

一名30歲的女性，10年前接受鼻中隔彎曲手術，鼻腔打通後雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難、吸不到氣感覺，手術矯直彎曲的部分...

