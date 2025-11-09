鳳凰颱風襲台機率高買菜熱絡 菜價、豬價批發價略漲

鳳凰颱風預估今升級為強颱，並在最顛峰時通過呂宋島進入南海後北轉撲台。農糧署表示，由於本次颱風將從西半部登陸，受颱風影響蔬菜品項包含甘藍、結球白菜、短期葉菜類、大蒜、洋蔥、青蔥、胡蘿蔔等，但目前正值秋冬季大宗蔬菜產季，供應上相當充裕。

根據北農統計，今日蔬菜每公斤平均價43.9元，較昨日40.2元略漲，台北市蔬菜今到貨量約1450噸，本日進貨量較昨日增加，量增菜種有甘藍（高麗菜）、小白菜、大白菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、茄子、敏豆、蘿蔔等，量減菜種有青江菜、苦瓜、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，本日市況因鳳凰颱風即將來襲，且逢明日休市，雖然到貨量增加，但承銷人預期心理因素影響，購買意願強勁，買氣活絡，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

今日葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，甘藍到貨量約306噸，價格上漲3元，大白菜到貨量約68噸，價格下跌1元，蕹菜到貨量約16噸，價格下跌12元；花果類進貨量略減，價格漲多跌少，絲瓜到貨量約35噸，價格下跌1元；根莖類進貨量略減，價格上漲，蘿蔔到貨量約78噸，價格上漲3元。

農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，雖然目前菜價還未因本次颱風的到來明顯上漲，但西半部可能受本次颱風影響蔬菜包含甘藍、結球白菜、短期葉菜類等；根莖類則包含大蒜、洋蔥、青蔥、胡蘿蔔等，但評估目前正值秋冬季大宗蔬菜產季，供應理應相當充裕。

庫存部分，傅立忠指出，冷藏蔬菜如甘藍、結球白菜等庫存約1100公噸，根莖類如胡蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥等庫存約1200公噸，會視情況釋出調節，也不排除在大賣場推出平價蔬菜專區，至於評估災損還要視颱風接近和登陸情況滾動觀察。

另由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，活豬運輸、屠宰等日前均已重啟。根據中央畜產會統計指出，雖今天休市，但8日每公斤豬價112.03元（不含冷凍廠），規格豬每公斤111.92元，平均上市體重約131公斤，較格較7日每公斤104元漲約7元。