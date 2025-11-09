基隆石垣島航線目標年底前開航 將推淡季票價

快訊

中央社／ 台北9日電

基隆－石垣島航線因船隻整備工期延誤，導致開航時間往後延。華岡集團總經理洪郁航說，目前預計最快11月底、最晚也會在年底前開航，並且將推出淡季票價吸引旅客。

基隆－石垣島海運航線，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的RO-RO客貨輪YAIMA MARU八重山丸，總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。

原本根據規劃今年9月就要開航的基隆－石垣島航線，因船隻整備工程延宕，導致開航時間延後。洪郁航向媒體表示，由於船隻裝修工程增加，因此開航時間延遲，目前預估11月底可以首航，但若相關程序、工程還是來不及，最終開航底線是在今年年底前首航，「終極目標是年底一定可以首航」。

洪郁航說，由於客艙內的整備工程項目較多，加上為了不要讓旅客感覺船隻老舊，因此客艙都要重新裝潢，讓旅客感受到品質提升，其他引擎、發電機、雷達等工程都已經整備得差不多了。

洪郁航表示，船上餐飲將與開元食品及復興空廚合作，早餐部分規劃是簡單的三明治，希望可以透過和大型公司合作，避免食安疑慮。

針對冬季開航可能面臨東北季風問題，洪郁航坦言，這將是很明顯的缺點，「冬天一定會搖」，但基隆－石垣島航線是開闊海域，會利用調整航道及航向，以及加速減速控制，讓船隻不要這麼晃，加上船隻航行時間規劃是夜間航行，旅客躺著可以降低很多搖晃的感覺。

洪郁航說，票價方面，預計下週送交航港局審查後就會對外公布票價，因為開航落在冬季，將會推出試營運的便宜票價，並且會針對旅客做意見調查，看有沒有什麼需要改善，預計相關文件下週將送航港局審查。

洪郁航表示，文件送審通過後，就會對外公告票價，如果工程進度來得及，會一起公告首航資訊及開賣訊息，若來不及，就會先對外公告票價。

