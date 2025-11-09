影/石崇良：「獨老」普查 降低「孤獨死」

衛福部長石崇良上午出席台灣社會福利總盟舉辦的第五屆「社區整合照顧研討會」，聆聽與談人對於全民健康保險在宅醫療照護試辦計劃的現況與建議。與談人就「直接在宅住院」、「機構住民在宅住院」、「經急診在住院」等模式進行現況報告。隨後，衛福部長石崇良參與綜合座談。

社區整合照顧研討會著重在社區整合照顧的落實與執行深化，包括居家醫療十年回顧與展望、如何落實社區型急性後期照（PAC）、檢視全民健康保險在宅急症照護試辦計畫現況與建議，以及日本社區整合急性後期照顧(Post-acute Care)模式」的參訪分享。

會前，石崇良受訪時，就週日及國定假日輕急症中心(UCC)效果不彰問題表示，這一週健保署分別聯絡各區分區業務組以及衛生局強化宣傳；從比較壅塞的醫院的急診區做宣傳，讓民眾可以分散就醫；以及在各個重要的有開設UCC的社區宣傳。石崇良接著表示，至於醫療的人力先前都排好班，應該沒有問題。

對於今天（假日）的現況有沒有什麼預期，石崇良表示，沒有特別的預期，民眾的習慣改變也需要一段時間。石崇良舉例指出，上周在台南一家開設UCC的醫院就有160幾個病人。期待民眾在假日，能夠找得到地方就醫，做簡單地縫合。

至於與內政部對「獨老」的普查，石崇良表示，透過各縣市衛生局的調查統計，大約有70萬左右的獨老，包含兩兩獨老。希望透過韌性條例的特別預算所編列62億左右的預算，能快速在未來的兩年，做完70萬左右獨老者的訪查，至少要有一次的訪視。