衛福部明年啟動孤老普查、擴大兒童照顧 石崇良：關懷長者也守護孩子

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良今上午出席台灣社會福利總盟第五屆「社區整合照顧研討會」。他說，衛福部將與內政部合作明年起進行全國首次「獨居長者慨況調查」，並於2年完成，以了解孤老者的需求給予完善照顧。記者黃義書／攝影
高齡化、少子女化趨勢下，孤老問題慢慢浮現，全國各地不時傳出「孤獨死」事件，讓人關注孤老的社會現象。衛福部將與內政部合作明年起於全國進行首次「獨居長者概況調查」，並於2年內完成。衛福部長石崇良說，經普查了解孤老長者情形，將以社區為基礎，了解孤老者的需求，納入社區整合照顧，給予孤老者完善的照顧。

石崇良今出席「2025台灣社區整合照顧研討會」於會前受訪表示，隨著高齡化、少子女化的趨勢下，孤老問題慢慢浮現，依各縣市調查，目前全國獨老者，包括一人孤老、兩兩孤老約70萬人，將利用韌性特別條例編列62億元，預計於未來2年內，完成70萬名孤老者的訪查，每人至少一次。

石崇良說，孤老調查是針對孤老、身體健康、家庭支援、自我生活能力等情形，如孤老者身體可能很健康，活動都沒問題，但也有可能是兩兩孤老，其中一人身體健康，但另一人卻是需要照顧，每一位孤老者的情形都不一樣。調查後依結果進行風險分級及管理，將按照孤老者需求及醫療風險，評估是否更頻繁的關懷、送餐，或導入社會資源、裝設緊急救援裝置等，降低孤老死的情形。

「其實，孤老的普查並不容易。」石崇良說，許多偏遠地區的距離都是滿遠的，須與內政部民政系統合作，才能知道孤老的民眾在哪裡，針對過去病史、醫療需求等，將醫療與長照資源互相結合，配合長照3.0明年上路，這次韌性特別條例經費相對寬裕，因此「完全不排富」，可以進行全面性普查，不同於緊急救援裝置裝設時，受限於預算僅針對低收、中低收入戶。

另，衛福部將以目前的0至3歲幼兒專責醫師，擴大為0至6歲兒童專責醫師。石崇良說，0至3歲幼兒在長大發育的過程中，需要許多健康追蹤、篩檢等，包括牙齒塗氟、接種疫苗等，甚至出現發育遲緩時，可能需要早期療育等，希望每位幼童都有一位兒科專科醫師扮演「大天使」的角色，掌握孩子的健康。

「隨著孩子長大，希望兒童在學齡前也能接受照顧，一棒接一棒。」石崇良說，0至6歲兒童專責醫師是讓孩子在社區、家庭都能獲得良好的照顧。

