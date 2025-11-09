花東雙軌山里高架橋工程「位處利吉斷層」3機制＋耐震6級盼118年通車

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台東即時報導
花東CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，目標在118年完成關山至山里間雙軌化通車目標。記者胡瑞玲／攝影
花東CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，目標在118年完成關山至山里間雙軌化通車目標。記者胡瑞玲／攝影

花東CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，因地處偏僻、施工期間受到10次颱風豪雨影響，甚至還位於利吉斷層上，為此設計3道防落橋機制，並加強軌道防震最大可承受6級震度。交通部鐵道局坦言，原先預估該標案116年完工，如今盼能在118年完成關山至山里間雙軌化通車目標。

為提升花東鐵路運輸效率、運能及維持穩定運輸服務，交通部鐵道局推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，本計畫主要是將花蓮至知本間共112.6公里，占全長69%的單軌路線雙軌化。

而CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，路線全長約21.8公里，建造經費達114億82萬2910元，其工程內容包含橋梁、路工、軌道以及車站改善。其中山里高架橋全長1779公尺，是全線第3長的高架橋。

路線設計時以截彎取直的方式，將轉彎半徑增大到1200公尺，讓列車行駛速度能從時速80公里提升至130公里，並減少軌道磨損，藉以遠離避過之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。

施工時則採取減少陡峭地形開挖，降低環境衝擊竹削護坡工法、上部結構採用支撐先進工法及就地支撐工法等多個工作面同步展開，大幅縮短施工時程，完工後將在橋下設置生態濕地設置，以符合生態友善與低碳的理念。

鐵道局坦言，本計畫中涉及8條斷層，在設計、施工過程中有其困難度，臨軌高風險區段路線長度占87％，又加上地處偏僻、施工期間經歷凱米、山坨兒等10次颱風豪雨，工程進度嚴重受到影響，因此完工期程均有延宕。

尤其CB05標路段正位於利吉斷層上，為確保其施工及未來營運安全，還設計包含防落長度/止震塊防落、剪力鋼棒或盤式支撐、防落拉桿等3道防落橋機制，並加強軌道防震最大可承受6級震度，但完工期程受到天災影響緣故，已從116年延至目標118年2月完工、通車。

花東CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，目標在118年完成關山至山里間雙軌化通車目標。記者胡瑞玲／攝影
花東CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，目標在118年完成關山至山里間雙軌化通車目標。記者胡瑞玲／攝影
花東CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，目標在118年完成關山至山里間雙軌化通車目標。記者胡瑞玲／攝影
花東CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，目標在118年完成關山至山里間雙軌化通車目標。記者胡瑞玲／攝影

