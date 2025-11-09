鳳凰颱風接近氣象署明午後發海警 共伴效應明後北東雨下到發紫

中央氣象署預報員張承傳上午指出，鳳凰颱風預計今晚到明天通過、登陸呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動。目前仍是中度颱風，今天白天朝呂宋島前進過程中，可能增為強颱，氣象署預計明天中午後發布海上颱風警報，周三接近台灣預估減為輕度颱風。

張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱為中度颱風。周二、周二北轉由於台灣附近垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣有機會減為輕度颱風，周四逐漸往東北方海面移動，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

張承傳指出，今天天氣穩定，上半天多雲到晴，下午東北季風增強，基隆北海岸、大台北及東北部降雨增多，且雨區擴大，花東及恆春也有零星雨，其他地區多雲到晴；白天西半部及台東高溫30至33度，宜花東約27至28度。

受東北季風影響，張承傳指出，今天午後變天，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

張承傳指出，周四鳳凰颱風移動到東北方海面，可能減為熱帶性低氣壓，再變成溫帶氣旋，各地降雨趨緩。環境轉為東北風，中部以北及東北部有短暫陣雨，其他地區降雨較為局部。周五、周六台灣再回到東北風環境，北部、東北部及東部有局部短暫雨，花東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，張承傳表示，明天東北季風及颱風外圍環流帶來降雨影響，北部逐步轉涼，明天至周六北部高溫僅23至24度，低溫前期為22度，周六起僅剩20度；花蓮前期高溫降到23至24度，後期為24至26度；中南部明天高溫仍有30度，之後略降為26至28度。

此外，張承傳說，今、明天風浪增大，台南以北、基隆北海岸、台東及離島有平均風力6級、陣風8級，明天苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春有平均風力9級、陣風11級機率；明天各海面風浪增大，周二、周三有機會更為增強。