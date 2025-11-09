快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

環保自然葬件數近10年翻3倍 樹葬逾9成最多

中央社／ 台北9日電

內政部指出，民國113年環保自然葬數量計3萬6件，較104年增加3.3倍，占死亡人數14.9%，顯示愈來愈多民眾認同環保自然葬；其中又以公墓內樹葬占2萬8212件、突破9成最多。

內政部雙週統計週報指出，環保自然葬是以火化方式將屍體、遺骸燒成骨灰，以樹葬、花葬、海葬、灑葬等方式，讓骨灰歸於土地的一部分，永續循環於世。

根據內政部網站，樹葬與花葬是指在公墓內將骨灰藏納於土中，再植花樹於上，或在樹木根部周圍埋藏骨灰；海葬是將研磨處理過的骨灰拋灑於政府劃定的海域。灑葬、植存是在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林拋灑或埋藏骨灰，其中灑葬是在公墓內，植存則在公墓外進行。

內政部統計資料指出，近10年環保自然葬件數占全年安葬及骨灰（骸）納入數比率呈上升趨勢，113年推動環保自然葬共3萬6件，較104年增長3.3倍。其中公墓內樹葬2萬8212件最多；非公墓內共1794件，包括特定公園、綠地等1477件，海洋317件，顯示愈來愈多民眾認同環保自然葬。

觀察內政部統計數據，104年環保自然葬件數僅9156件，占死亡人數5.6%；隨後在110年達到1萬9449件，占死亡人數10.5%，首度突破1成；113年則達3萬6件，占死亡人數14.9%。

此外，針對提供公眾營葬屍體、埋藏骨灰（骸）或供樹葬設施的公墓設施方面，內政部指出，近年開放中的公墓處數呈減少趨勢，截至113年底公墓處數共2963處，其中仍開放中共1457處，占總公墓數的49.2%，較104年底減少16.8個百分點。

內政部說，近10年公墓全年埋葬數占死亡人數比率也呈減少趨勢，113年公墓埋葬數5357具，占全年死亡人數的2.7%。

另外，內政部表示，殯葬禮儀服務業家數呈增加趨勢，截至113年底共4503家，較104年底增894家；禮儀師人數截至113年底共1454人，是104年底的3.6倍，其中男性805人、女性649人，但女性占比近10年呈增加趨勢。

公墓 內政部 死亡

延伸閱讀

非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

陸配離家、興訟、謀低收入戶補助 「危害社會安定」夫歿不准留台確定

藝人閃兵爭議延燒 內政部：刑責擬加重三分之二、逾36歲考慮補服替代役

大馬泡麵、模型車藏千萬元大麻 竹聯幫、越南移工走私埋公墓

相關新聞

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

今年第26號颱風「鳳凰」增強至超級颱風，預計9日晚間登陸菲律賓，菲國當局緊急撤離東部與北部地區超過10萬居民，並取消國內...

「11月颱不好惹！」鳳凰影響曝 李四川：山坡明噴漿完成

鳳凰颱風進逼，北市副市長李四川今天在臉書表示，前幾天台北山區連日大雨，北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好...

鳳凰颱風逐漸進逼…粉專：周三周四穿過台灣 2地防驚人雨勢

鳳凰颱風預估今天將升級成強颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，鳳凰逐漸進逼，周三、四將穿過台灣。依據氣象署最新路徑，鳳凰颱...

陸預估鳳凰颱風11日趨向台灣西南部沿海 強度迅速減弱

根據大陸中央氣象台今日6日發布的颱風預報，按大陸颱風分級，今年第26號颱風「鳳凰」已於9日凌晨加強為「超強颱風級」，這是...

研究揭「脖子痠痛」主因不是滑手機、姿勢不良 醫：別急著買矯正器

現代人長時間滑手機、盯螢幕，常把頸椎痠痛歸咎於姿勢不良，不過復健科醫師王思恒分享最新研究指出，「低頭族」其實被冤枉了，造成頸部不適的主因，並非滑手機角度太大，而是睡眠品質不佳與身體活動不足。他提醒，若脖子經常痠痛，與其花錢買姿勢矯正器，不如先檢視自己睡得飽不飽、動得夠不夠。

70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

聽音樂能延緩失智？70歲的林先生每天戴著耳機聽老歌，笑說「我覺得腦袋好像變靈光了。」醫師黃軒指出，這樣的感受其實有科學根據，澳洲蒙納許大學最新研究，追蹤超過一萬名70歲以上長者發現，經常聽音樂或演奏樂器的人，罹患失智症的風險明顯降低，尤其對受過高等教育者效果更顯著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。