接住70萬獨老族 普查115年啟動強化照護網

中央社／ 台北9日電

全台約有70萬名獨老族，獨老普查明年起首度啟動，全面普查不排富，以家庭支持、健康狀況、自理生活能力進行風險分級，以利投入社福關懷、居家醫療長照3.0社區整合照護資源。

衛生福利部與內政部合作全台獨老普查將上路，衛福部長石崇良今天上午出席台灣社會福利總盟舉行的「台灣社區整合照顧研討會」，他在會前接受媒體聯訪時說，隨著高齡化與少子女化，獨居長者問題慢慢浮現，獨老普查有助建立基礎資料、導入後端資源。

石崇良指出，根據各縣市衛生局過去調查統計，目前全台約有70萬名獨老族，不僅包括單人獨居，也包含「兩老相依」。由於今年通過韌性條例特別預算，編列約新台幣62億元，政府將運用這筆經費，在未來2年內完成全國獨居長者全面訪查，確保至少接受1次訪視。

石崇良說明，這次全台獨老普查是全面性、不排富，完成訪視後，根據家庭支持、健康狀況、自理生活能力等指標，分為高、中、低的「獨老」風險。對高風險或需更頻繁關懷的長者，依需求安排送餐、關懷訪視、緊急救援裝置設置等，目標是降低「孤獨死」發生率。

居家醫療是未來的趨勢，科技輔助照護助長者獲得更完善照顧。石崇良說，獨老風險分級同樣可作為社區整合照護資源介入依據，呼應明年即將推行的長照3.0精神，強調資源整合、醫照合一，以人、家庭、社區為核心，讓醫療與長照能緊密結合，並使各項資源能歸人、歸戶整合運用。

另外，不僅照顧長者，少子女化浪潮下，同樣要珍惜所有孩子，衛福部研擬將幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，石崇良表示，孩子在成長發育過程中，有許多預防保健工作需要落實，幼兒專責醫師就像陪伴孩子長大的「大天使」，能全面掌握孩子各階段的健康狀況。

石崇良說，幼兒專責醫師能確保孩子每個階段的預防保健、疫苗接種與健康篩檢都能確實執行。如當孩子需要塗氟保護牙齒時，幼兒專責醫師會主動提醒家長；若發現孩子可能有發展遲緩的情況，也會協助安排進一步的評估與轉介。

石崇良指出，過去0至3歲幼兒專責醫師制度推行成效良好，因此希望將制度擴大至0至6歲所有學齡前兒童，讓在進入教育體系前的幼兒，都能由醫療系統中的「大天使」持續陪伴與守護。

