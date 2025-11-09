快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
根據美國大氣研究合作機構CIRA發布的衛星影像顯示，熱帶風暴鳳凰7日於菲律賓海上增強為颱風。路透
根據美國大氣研究合作機構CIRA發布的衛星影像顯示，熱帶風暴鳳凰7日於菲律賓海上增強為颱風。路透

今年第26號颱風「鳳凰」增強至超級颱風，預計9日晚間登陸菲律賓，菲國當局緊急撤離東部與北部地區超過10萬居民，並取消國內與國際線逾300個航班。日本氣象廳9日公布最新預測路徑，鳳凰穿過菲律賓呂宋島後，預計於南海大迴轉北上，隨後往東移動，13日恐登陸台灣。

路透報導，鳳凰的持續風速達每小時185公里，陣風最高可達時速230公里，預計最快9日晚間在呂宋島東部的奧羅拉省（Aurora）登陸。

菲律賓全國多地已發布熱帶風暴警報，其中呂宋島東南部已進入最高等級的5號警報，而馬尼拉都會區及周邊地區則處於3號警報。菲律賓民航主管機關表示，超過300班國內與國際航班已取消。

根據日本氣象廳9日上午9時公布最新預測路徑，鳳凰在台灣時間上午8時位於菲律賓東方海域，以時速30公里速度朝西北西方向移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速為每秒45公尺、最大瞬間風速為每秒60公尺。

鳳凰預計10日穿越呂宋島，11日於南海轉往北北西方向移動後，將逐漸靠近台灣，估計13日會轉向東北，恐登陸台灣。屆時最大風速每秒23公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

路透也引述香港天文台預測指出，颱風穿越菲律賓群島後，預料將北轉朝台灣方向移動。

日本氣象廳9日公布最新預測路徑，鳳凰穿過菲律賓呂宋島後，預計於南海大迴轉北上，隨後往東移動，13日恐登陸台灣。圖/截自日本氣象廳
日本氣象廳9日公布最新預測路徑，鳳凰穿過菲律賓呂宋島後，預計於南海大迴轉北上，隨後往東移動，13日恐登陸台灣。圖/截自日本氣象廳

菲律賓 颱風 警報 鳳凰颱風

延伸閱讀

「11月颱不好惹！」鳳凰影響曝 李四川：山坡明噴漿完成

鳳凰颱風逐漸進逼…粉專：周三周四穿過台灣 2地防驚人雨勢

陸預估鳳凰颱風11日趨向台灣西南部沿海 強度迅速減弱

影／基隆碧砂漁港上月大雨翻4船 鳳凰颱風逼近20多艘遊艇吊上岸

相關新聞

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

今年第26號颱風「鳳凰」增強至超級颱風，預計9日晚間登陸菲律賓，菲國當局緊急撤離東部與北部地區超過10萬居民，並取消國內...

「11月颱不好惹！」鳳凰影響曝 李四川：山坡明噴漿完成

鳳凰颱風進逼，北市副市長李四川今天在臉書表示，前幾天台北山區連日大雨，北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好...

鳳凰颱風逐漸進逼…粉專：周三周四穿過台灣 2地防驚人雨勢

鳳凰颱風預估今天將升級成強颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，鳳凰逐漸進逼，周三、四將穿過台灣。依據氣象署最新路徑，鳳凰颱...

陸預估鳳凰颱風11日趨向台灣西南部沿海 強度迅速減弱

根據大陸中央氣象台今日6日發布的颱風預報，按大陸颱風分級，今年第26號颱風「鳳凰」已於9日凌晨加強為「超強颱風級」，這是...

研究揭「脖子痠痛」主因不是滑手機、姿勢不良 醫：別急著買矯正器

現代人長時間滑手機、盯螢幕，常把頸椎痠痛歸咎於姿勢不良，不過復健科醫師王思恒分享最新研究指出，「低頭族」其實被冤枉了，造成頸部不適的主因，並非滑手機角度太大，而是睡眠品質不佳與身體活動不足。他提醒，若脖子經常痠痛，與其花錢買姿勢矯正器，不如先檢視自己睡得飽不飽、動得夠不夠。

70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

聽音樂能延緩失智？70歲的林先生每天戴著耳機聽老歌，笑說「我覺得腦袋好像變靈光了。」醫師黃軒指出，這樣的感受其實有科學根據，澳洲蒙納許大學最新研究，追蹤超過一萬名70歲以上長者發現，經常聽音樂或演奏樂器的人，罹患失智症的風險明顯降低，尤其對受過高等教育者效果更顯著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。