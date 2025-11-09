研究揭「脖子痠痛」主因不是滑手機、姿勢不良 醫：別急著買矯正器

現代人長時間滑手機、盯螢幕，常把頸椎痠痛歸咎於姿勢不良，不過復健科醫師王思恒分享最新研究指出，「低頭族」其實被冤枉了，造成頸部不適的主因，並非滑手機角度太大，而是睡眠品質不佳與身體活動不足。他提醒，若脖子經常痠痛，與其花錢買姿勢矯正器，不如先檢視自己睡得飽不飽、動得夠不夠。

王思恒在臉書發文提到，該研究刊登於《巴西物理治療期刊》，研究團隊追蹤近400名原本沒有頸部疼痛的民眾長達一年，並以儀器測量他們滑手機時的頸椎角度。結果發現，頸椎前傾角度最大的那群人，並未比較容易出現頸痛，反倒是那些睡不好、運動量不足的人，更容易出現慢性痠痛。

王思恒以「健康帳戶」為例解釋，姿勢不良會對頸部造成壓力，就像在花錢，真正決定會不會痛的，關鍵不是花多少，而是「帳戶裡還剩多少餘額」。充足睡眠與規律運動，就是每天幫身體「儲值」的方式，而心理壓力與焦慮則會加速透支。

他指出，有些人即使姿勢不佳也不覺得痛，正是因為身體的「健康餘裕」夠高，能承受短暫壓力；但若長期睡不好、缺乏運動，健康帳戶見底，輕微的姿勢負擔也可能成為壓垮身體的最後一根稻草。

王思恒建議，當出現頸部痠痛時，別急著買昂貴的矯正器或按摩儀器，先問自己兩個問題：「我昨晚睡飽了嗎？」、「我這周有流汗運動嗎？」