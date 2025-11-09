組團參加台北國際旅展 基隆明年慶祝城市史400年 成港都行銷主軸

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府號召食、宿、遊、購和交通業者，組團參加2025台北國際旅展，宣傳旅宿優惠方案、交通旅遊套票、特色遊程及在地伴手禮，並推薦2天1夜遊程規畫方案。圖／基市府提供
基隆市政府號召食、宿、遊、購和交通業者，組團參加2025台北國際旅展，宣傳旅宿優惠方案、交通旅遊套票、特色遊程及在地伴手禮，並推薦民眾規畫2天1夜遊程，邀請民眾來基隆館，認識港都風情與魅力，並實際前往旅遊。

台北國際旅展7日在南港展覽館1館開幕，為期4天，10日結束。今年共吸引123個國家與城市，分設1600個攤位。基市府也邀請旅館商業同業公會、台灣好行濱海奇基線、國立海科館和心干寶貝、委託行街區、狸小路燒肉店及椏楓好物等食、宿、遊、購、行相關業者參展。

基隆館攤位編號是「N725」，以「流動的港口 世界的基隆」為主軸，串聯基隆400年的歷史、文化、觀光與未來想像。結合「旅讀基隆 字母帶路」推出闖關活動，讓民眾以輕鬆有趣的方式認識基隆。現場還有滿額好禮、美食試吃及親子最愛的DIY體驗等多重好康，展現基隆獨特的港都風情與無限魅力。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，基隆一年四季都適合旅遊與享受藝文活動，年度國際當代藝術特展「WE ARE ME －我（們）到此一遊」正在基隆美術館舉辦，以多件作品展開跨時間向度的對話，構築沉浸式的遊歷體驗。

「光躍基隆 流動的港口 世界的基隆」將在11月21日登場，在明年3月4日前會從海洋廣場延伸至基隆美術館前廣場與田寮河周邊火熱登場，以燈光、聖誕樹、氣偶等，結合人氣IP-鯊魚先生MR.SHARK，以愛與和平點亮港灣，讓海天一色映照城市的精彩，歡迎民眾前來共襄盛舉。

文化觀光局推薦民眾規畫2天1夜遊程，白天可以走訪基隆塔、遠見人文空間與崆書屋，中午在仁愛市場或是孝三路商圈品嘗美食。下午前往沙灣歷史文化園區，然後到廟口夜市與崁仔頂漁市，體驗最熱鬧的夜晚。

結束第1天行程入住優質旅宿後，第2天前往和平島地質公園或是正濱漁港色彩屋欣賞無敵美景，豐富多元的旅遊景點讓民眾滿載而歸。

旅展期間，基隆館祭出多重好康，包括完成闖關活動即可獲得扭蛋抽獎，當日全館消費滿999元即可玩戳戳樂抽獎，獎項包含台灣好行濱海奇基線套票、走讀基隆遊程票券、北北基好玩卡、和平島地質公園及司令大院子光復樓票券等多項好禮。

