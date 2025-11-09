鳳凰颱風逐漸進逼…粉專：周三周四穿過台灣 2地防驚人雨勢

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鳳凰颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
鳳凰颱風預估今天將升級成強颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，鳳凰逐漸進逼，周三、四將穿過台灣。依據氣象署最新路徑，鳳凰颱風幾乎維持前幾報的走向。預計在今天晚間登陸菲律賓呂宋島後，進入南海逐漸北上，朝台灣西部靠近，並在12日(周三)晚上登陸西部地區。

「觀氣象看天氣」指出，目前鳳凰底層已建立，正在鞏固眼牆中，預估在登陸菲律賓之前，有機會達到強烈颱風等級；出海後雖略為減弱，但目前看來，菲律賓西方海域的海溫條件，仍有利它短暫重整結構、維持中度颱風左右的強度。

不過，隨著鳳凰逐漸北上、來到台灣海峽南側，海溫及海水熱含量將明顯降低，且會受到東北風冷空氣的影響，強度有可能下降至輕度颱風。部分模式甚至顯示，它可能在登陸前減弱為熱帶低壓。從南海到台灣海峽這一段路，將是決定鳳凰強度與走向、進而影響台灣天氣的關鍵階段，特別是對西半部地區的影響最為明顯。

「觀氣象看天氣」指出，至於北部與東部地區，在10日（周一)、11(周二)需特別留意颱風環流與東北風共伴效應，預估會帶來相當驚人的雨勢。而12(周三)、13(周四)，西半部的天氣則取決於鳳凰減弱速度與北轉角度；若減弱較慢、路徑又靠近西部，風雨將會顯著增強。北部天氣則須持續觀察它的實際移動路線。

可以確定的是，「觀氣象看天氣」指出，在上述四天內，各海面風浪都將明顯增強。各地沿海需注意約10級強陣風，其中澎湖、苗栗至雲林沿海可能出現11到12級陣風，內陸陣風則要視颱風實際狀況而定，登陸點附近內陸可能有9到10級陣風；北部及東北部因角隅流則可能達到8到10級風。

「觀氣象看天氣」指出，前一次11月登陸為1967年吉達颱風，上一次登陸中部的中颱為1986年韋恩颱風，上一次登陸台中以北的輕颱為2002年娜克莉颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鳳凰颱風 菲律賓

