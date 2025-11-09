陸預估鳳凰颱風11日趨向台灣西南部沿海 強度迅速減弱

根據大陸中央氣象台今日6日發布的颱風預報，按大陸颱風分級，今年第26號颱風「鳳凰」已於9日凌晨加強為「超強颱風級」，這是中國國家氣象中心颱風熱帶氣旋的最強級數。

預報指出，今晨5時鳳凰中心位於菲律賓馬尼拉偏東方向大約530公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（52米/秒），中心最低氣壓為935百帕，七級風圈半徑400至600公里，十級風圈半徑240至280公里，十二級風圈半徑100至120公里。

大陸中央氣象台預估，鳳凰將以每小時30公里左右的速度向西偏北方向移動，強度還將有所增強，最強可達「超強颱風級」（55-62米/秒，16級至17級以上），9日夜間在菲律賓呂宋島東部沿海登陸，穿過呂宋島後強度將明顯減弱。

預計鳳凰將於10日中午前後移入南海東部海面，強度略有增強，11日開始逐漸轉向北偏東方向移動，趨向台灣島西南部沿海，強度迅速減弱。

受鳳凰影響，9日8時到10日8時，東海南部海域、台灣海峽、巴士海峽、台灣以東洋面、南海東部海域的風力將逐漸加大到6至8級，部分海域陣風可達9至10級。其中巴士海峽、南海東北部和中東部、黃岩島、中沙群島附近海域風力可達9至11級，陣風12至14級。