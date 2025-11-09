70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

聽音樂能延緩失智？70歲的林先生每天戴著耳機聽老歌，笑說「我覺得腦袋好像變靈光了。」醫師黃軒指出，這樣的感受其實有科學根據，澳洲蒙納許大學最新研究，追蹤超過一萬名70歲以上長者發現，經常聽音樂或演奏樂器的人，罹患失智症的風險明顯降低，尤其對受過高等教育者效果更顯著。

研究顯示，長期聆聽音樂者的失智風險比偶爾聽音樂的人少了39%，認知障礙風險減少17%；若是演奏樂器者，失智風險下降35%；而同時聽音樂又親手演奏的人，失智風險減少33%，認知障礙風險也降低22%，這些人不僅記得生活細節的能力更佳，整體認知表現也更優。

黃軒在臉書發文指出，演奏音樂時須用眼睛看譜、雙手動作、耳朵辨音、心靈感受，是一種全腦訓練，能刺激大腦多個區域，包括記憶、語言、情緒與運動協調，音樂因此成為鍛鍊大腦彈性與延緩退化的天然方式。

根據世界衛生組織估計，全球約有5700萬名失智症患者，且每年持續上升。黃軒提醒，目前尚無根治失智的方法，但音樂能帶來情緒滿足與社交互動，有助於延緩腦部老化。他建議民眾每天挑一首喜歡的歌曲，閉上眼聆聽旋律、哼唱幾句或打節拍，讓大腦在音符間「悄悄變年輕」。

不過，哥本哈根大學老化研究副教授克努森（Morten Scheibye-Knudsen）提醒，雖然目前廣泛鼓勵從事動腦活動，但相關研究尚未定論。他接受BBC節目Science Focus訪問時表示，一般建議要訓練大腦，但實際數據並不一致。

他補充，即使如此，演奏樂器仍有額外好處，「例如增加社交互動，而社交對高齡者來說極為重要」。