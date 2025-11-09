鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

台灣不只是「美食之島」，更是把味蕾變成國際語言的高手！從街頭飄香的火鍋、麻辣鍋，到餐館裡令人垂涎的小籠包與牛排，這些熟悉的台灣味早已跨出台灣，在亞洲主要城市掀起一股「台味旋風」。

許多連鎖品牌不只征服在地饕客，更靠著創新與堅持，把一碗熱湯、一口香氣，變成台灣最動人的文化輸出。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，排除手搖飲與小吃攤，精選出進軍亞洲的十大台灣連鎖餐廳品牌。

下次走在香港中環、東京澀谷或曼谷商圈，當你在異鄉街頭看到那熟悉的招牌時，別懷疑，那是台灣味道的延伸，也是屬於我們的驕傲。

No.1 鼎泰豐

翻攝官網／鼎泰豐

在全球餐飲版圖上，鼎泰豐已不僅是一家餐廳的名字，更是「精緻台灣味」的代名詞！1958 年，鼎泰豐從台北信義路的一間販售食用油小商行起步，後來轉型為主打小籠包與麵食的餐館。隨著品牌不斷精進與成長，鼎泰豐更將足跡拓展至東京、香港、新加坡等亞洲城市，以職人精神打造出「黃金十八摺」的小籠包工藝，讓世界看見台灣餐飲的細膩與誠意。

1996 年，鼎泰豐受日本高島屋百貨邀請，在東京新宿開設首家海外分店，正式將品牌推向國際舞台。這家分店一開幕便掀起全日本的「小籠包熱潮」，排隊人潮絡繹不絕，讓台灣味成為亞洲餐飲圈矚目的焦點。

鼎泰豐以「規格化廚藝」與「一致化服務」為核心經營理念，確保無論在哪個城市，顧客都能品嚐到同樣水準的美味與體驗。如今品牌版圖遍及全球，不僅穩坐高端中式餐飲龍頭，也成功將台灣餐飲文化推向世界。根據產業研究機構《Technomic》統計，美國16家分店在2024年的平均單店營收達2,700萬美元（約新台幣8.2億元），榮登全美連鎖餐廳營收冠軍，再次證明「台灣職人味」的國際魅力。

許多網友提到，「跟朋友聚餐，發現日本鼎泰豐有超豐盛又實惠的兒童餐，覺得有趣」、「日本首間整棟的鼎泰豐餐廳2025年5月15日在池袋東口開幕，是日本國內第29家」、「有吃到跟台灣一樣口味的安心感、又有台灣吃不到的口味的驚艷感」。

由陳津秋創立的爭鮮迴轉壽司，以「讓更多人輕鬆享受壽司美味」為理念，成功打破壽司的高價印象，讓這道日式料理走入日常生活。如今，全球爭鮮門市平均每1分鐘就能銷售約1,863顆壽司，憑藉親民價格與靈活的在地化策略，展現出驚人的品牌擴張力與持續成長的魅力。

2006年進入中國市場後，爭鮮以每盤人民幣6元起的價格快速打開局面，至今已在20個城市開設超過190家門市。在香港，以「迴轉壽司每碟8元、外帶壽司每顆3元」的親民策略深受消費者喜愛，門市數突破百間，並升級推出「Sushi Plus」；新加坡則以「新鮮、美味、實惠」為三大關鍵詞，在短短數年間拓展至38家據點；而泰國則以每盤30銖起的平價定位切入，至今開出超過20家分店，以雙品牌策略持續加強拓點。

Threads上有網友推薦「泰國吃壽司唯一推薦爭鮮」、「鮭魚握壽司2貫應該是40฿，超厚切實在的」，也有其他網友表示，「爭鮮是在新加坡最喜歡的餐廳，因為很喜歡吃鮭魚壽司」、「我昨天也吃爭鮮，100分」。

No.3 青花驕

王品青花驕、網友提供

青花驕提供、網友提供

自2019年創立以來，青花驕以重慶江津九葉青花椒為靈魂食材，打造出「能直接喝的麻辣湯頭」，以細膩香氣與層層堆疊的辛香風味征服饕客味蕾，讓許多外國旅客一嚐成主顧，成為來台必訪的火鍋品牌。

今年，青花驕以王品旗下供應鏈子公司「萬鮮」跨足即食市場，推出聯名商品「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，開賣短短三個月就熱銷超過35萬碗，創下超過2,000萬元營收佳績！網友紛紛吶喊，「被阿滴燒到的青花驕泡麵，那個油包、湯頭…都、太、強！根本神還原」、「超級涮嘴，絕對是追劇時最幸福的宵夜選擇」、「這麵真的『香到貓會後空翻』，麻感在嘴裡跳探戈，辣卻不傷喉，香氣很溫柔」、「原本就很好吃，加王品鮮肉大餛飩進去拌，又是另一種吃法」。

除了當紅泡麵之外，青花驕也與FamilyMart全家便利商店合作，以椒香為主題的鮮食產品，推出一系列以椒香為主題的鮮食產品，如青花椒麻雞肉拌麵、椒麻雞腿堡等，重現川味經典風味。這次聯名不僅成功延伸品牌影響力，也在社群間掀起熱烈討論，展現出青花驕從餐桌走進日常生活的多面魅力。

近期這股「鮮・香・麻」旋風更進一步席捲海外市場。青花驕積極布局零售市場，日前正式進軍香港。品牌與DFI零售集團旗下7-ELEVEN攜手推出10款限定聯名鮮食，包括青花椒麻什錦鍋、麻辣寬粉、麻辣雞胸、香溏心蛋等熱銷品項，完美還原經典鍋底的靈魂風味，讓香港消費者也能在便利商店即刻品嚐正宗台灣麻辣香氣。

值得一提的是，青花驕台北中山北店的外籍顧客比例高達四成，其中香港旅客更是固定常客。此次成功登陸香港市場，不僅象徵品牌海外布局的重要里程碑，也為港人帶來久違的「台味麻香」，成為思念台灣美食時最能撫慰味蕾的選擇。

No.4 八方雲集

翻攝FB／八方雲集 Taiwan、翻攝官網／八方雲集

創立於1998年的八方雲集，以鍋貼與水餃打響名號，與四海遊龍並列台灣鍋貼連鎖雙雄。品牌懷抱「中式麥當勞」的國際夢，首站進軍香港，卻歷經一場艱辛考驗，地鐵口 15 坪小店租金高昂、營運連虧四年，甚至出現台幹集體請辭的低潮。

面對困境，董事長林欣怡親自上陣，調整獎金制度、強化營運管理，並積極拓展產品線，重新打入香港市場。靠著穩定品質與高效率服務，八方雲集逐漸收服當地饕客的心。網友評價，「下單到取餐不到10分鍾，效率極高，煎餃外皮煎得香脆，不會太油，咬下去有肉汁」、「以大碗大碟的方式呈現，讓人感到物有所值」。

至今，八方雲集在香港穩健經營超過70家門市，成功翻轉虧損、成為集團的「小金雞」。這場逆轉勝不僅讓品牌重拾信心，也為進軍美國、東南亞、東北亞與中東市場奠定關鍵基礎，展現台灣味走向國際的實力。

No.5 春水堂人文茶館

翻攝官網／春水堂人文茶館

創立於1983年的春水堂，被譽為台灣珍珠奶茶的創始品牌。它首創以雪克器冰鎮紅茶、加入以樹薯粉製成的粉圓，開啟了手搖飲的全新時代。品牌以「人文茶館」為定位，將台灣茶飲文化與在地美食結合，打造「茶飲＋餐食」的完整體驗，讓消費者在溫潤氛圍中，細細品味台灣茶文化的深厚底蘊與創新精神。

在海外發展方面，春水堂於2013年登陸日本，在東京代官山開出首家海外門市，隨後迅速拓展至關東、關西與福岡地區，並於2018年進入香港市場。品牌也因地制宜推出限定風味，例如日本限定的「珍珠抹茶豆奶」、銀座店限定「珍珠白桃鐵觀音奶茶」等，許多饕客提到，「冷拌麵辣味十足，麵條滑溜溜的口感非常美味；烏龍奶茶珍珠的甜度適中，茶香和苦味都剛剛好」、「在日本生活的我最近也好想吃春水堂」、「價格真的算便宜」。

No.6 築間幸福鍋物

創立於2010年的「築間幸福鍋物」起源自基隆，創辦人林楷傑早年因緣際會向老字號名店「韓香村」學得原湯秘方，並以家鄉「崁仔頂魚市場」的新鮮漁獲為靈感，研發出兼具香氣與鮮味的石頭火鍋湯底。獨特的風味迅速擄獲饕客味蕾，築間也憑藉穩定品質與貼心服務，逐步在全台建立深厚口碑。

2017年，品牌成立「築間餐飲集團」，展開多品牌經營策略，整合資源、延攬專業人才，正式邁向企業化發展。同年進軍上海，雖於2023年底結束當地營運，但也累積了寶貴的海外經驗。

2025年6月，築間再度挑戰海外市場，選擇在香港旺角開設首家海外店，並同步將旗下品牌「燒肉Smile」進駐同商圈，打造「築間餐飲街」的概念區域。未來，築間也計畫進軍日本大阪及東南亞市場，持續以台灣石頭火鍋的獨特魅力，將「幸福滋味」推向亞洲更多城市。

No.7 西堤牛排

翻攝官網／西堤牛排

成立於2001年的西堤牛排（TASTY），隸屬王品集團，是以高品質西餐與親民價格著稱的經典品牌。主打「西式套餐」形式，從開胃菜、沙拉、湯品、主餐牛排到甜點與飲品，共八道精緻餐點一氣呵成，兼具美味、儀式感與高CP值，成為許多人慶生、約會或慶祝紀念日的首選餐廳。

西堤以嚴選上等牛肉與穩定品質為核心，「前餐是麵包配上我在台灣最愛的焗烤蘑菇，厲害的是味道跟台灣一模一樣！讓我瞬間有回家的感覺。」有部落客表示，在北京吃了西堤牛排，感受到懷念的家鄉味相當感動。另外，也有許多到訪中國各地門市的網友留言提到，「他們家的牛排質素好，算是物超所值的餐廳，環境很有地中海度假的感覺」。根據王品集團官網資料，目前西堤牛排在中國擁有35家直營門市。集團近年積極調整在中國的營運策略，專注深耕既有品牌，同時規劃進軍美國市場，持續拓展國際版圖。

No.8 肉多多火鍋

樂多多集團旗下的肉多多火鍋2017年創立於台北，以澎湃肉盤與爆炒湯底打出知名度，短短7年間在全台拓展近50家直營門市。疫情過後，品牌於2024年重啟海外布局，選擇香港作為第一站，以強勢姿態進駐人潮匯聚的銅鑼灣商圈，正式開啟「台灣之光」的海外篇。

香港門市一開幕便掀起熱潮，週末平均排隊時間長達 1.5 小時，瞬間成為火鍋迷爭相打卡的話題名店。品牌延續台灣的成功模式，主打爆炒系列湯底，包括經典川府麻辣、海味石頭與蒜頭蛤蜊鍋等人氣口味；同時融入道地台灣風情，推出排骨酥、蚵仔煎、甜不辣、白糖粿等夜市小吃，讓港迷在一鍋之間就能嚐盡正宗台味精華。

網友評價表示，「台式餐廳台式服務，令人覺得舒暢；食物質素也很不錯，重點份量真的有夠誇張」、「最愛就是它們的湯底，尤其是藥膳湯」、「落地大玻璃俯瞰維園景色，訂位時註明有當月壽星可獲得生日肉蛋糕」。

No.9 頂呱呱

翻攝FB／頂呱呱TKK

台灣第一家本土連鎖速食品牌「頂呱呱」於1974年在台北西門町誕生，以西式炸雞工法為基礎，結合台灣人偏愛的香氣與口感，研發出獨具特色的「台灣味炸雞」。那酥脆多汁、香氣四溢的滋味，不僅奠定了品牌地位，更成為許多人心中無可取代的家鄉記憶。

走過半個世紀，頂呱呱金黃招牌下飄散的熟悉香氣，喚醒無數人的青春記憶。那份專屬於台灣的懷舊滋味，不只承載老一輩的情感，也吸引年輕世代重新體驗經典速食的在地魅力。近年來，品牌更積極跨界合作，推出人氣 IP 聯名與創新餐點，讓經典台灣味在時代變遷中持續散發新活力。

頂呱呱在美國採用「複合式」展店模式，與同為台灣起家的手搖飲品牌功夫茶（Kung Fu Tea）合作，結合炸雞與珍珠奶茶攻佔歐美市場；亞洲方面，目前於中國有10間加盟店，並積極展開東南亞佈局，預計於馬來西亞開設分店，讓這份道地的台灣炸雞香，飄向更廣闊的國際舞台。

No.10 鬍鬚張

「鬍鬚張」的名字源自創辦人張炎泉。1960 年，他在台北雙連市場擺攤賣滷肉飯，因忙於生意沒空刮鬍子，被街坊暱稱為「鬍鬚仔」，從此成為品牌名。

張炎泉原是木匠，轉行開飯攤後，曾被顧客點出「米要新、肉要切好、醬油要純釀」三大關鍵，啟發他研發出香氣濃郁的滷肉飯。多年後才知道，那位顧客竟是當年名廚「黑美人大酒家」總鋪師。

如今由第二代張永昌接手，積極拓展海外市場，採取多元策略，包括2021年在香港透過雲端廚房Just Kitchen推出麻瘦滷肉飯餐盒外送；日本方面，於石川縣有兩家店，且與當地社會福利法人「佛子園」合作，提供身心障礙者就業機會。到訪過的網友表示，「喝到金針排骨湯真的會忍不住熱淚盈眶，很像媽媽煮的湯，感謝金澤有鬍鬚張撫慰我想念家鄉食物的靈魂」、「有賣鬍鬚張的調理包（跟台灣的一樣）」、「特別開兩小時的車去過一次，超級讚」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月23日至2025年10月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

