快訊

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

教授退潮／10年2萬人退休 頂大海外招募迎來世代交替？

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
翻攝官網／春水堂人文茶館、鼎泰豐、FB／青花驕 麻辣鍋
翻攝官網／春水堂人文茶館、鼎泰豐、FB／青花驕 麻辣鍋

台灣不只是「美食之島」，更是把味蕾變成國際語言的高手！從街頭飄香的火鍋、麻辣鍋，到餐館裡令人垂涎的小籠包與牛排，這些熟悉的台灣味早已跨出台灣，在亞洲主要城市掀起一股「台味旋風」。

許多連鎖品牌不只征服在地饕客，更靠著創新與堅持，把一碗熱湯、一口香氣，變成台灣最動人的文化輸出。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，排除手搖飲與小吃攤，精選出進軍亞洲的十大台灣連鎖餐廳品牌。

下次走在香港中環、東京澀谷或曼谷商圈，當你在異鄉街頭看到那熟悉的招牌時，別懷疑，那是台灣味道的延伸，也是屬於我們的驕傲。

No.1 鼎泰豐

翻攝官網／鼎泰豐

在全球餐飲版圖上，鼎泰豐已不僅是一家餐廳的名字，更是「精緻台灣味」的代名詞！1958 年，鼎泰豐從台北信義路的一間販售食用油小商行起步，後來轉型為主打小籠包與麵食的餐館。隨著品牌不斷精進與成長，鼎泰豐更將足跡拓展至東京、香港、新加坡等亞洲城市，以職人精神打造出「黃金十八摺」的小籠包工藝，讓世界看見台灣餐飲的細膩與誠意。

1996 年，鼎泰豐受日本高島屋百貨邀請，在東京新宿開設首家海外分店，正式將品牌推向國際舞台。這家分店一開幕便掀起全日本的「小籠包熱潮」，排隊人潮絡繹不絕，讓台灣味成為亞洲餐飲圈矚目的焦點。

鼎泰豐以「規格化廚藝」與「一致化服務」為核心經營理念，確保無論在哪個城市，顧客都能品嚐到同樣水準的美味與體驗。如今品牌版圖遍及全球，不僅穩坐高端中式餐飲龍頭，也成功將台灣餐飲文化推向世界。根據產業研究機構《Technomic》統計，美國16家分店在2024年的平均單店營收達2,700萬美元（約新台幣8.2億元），榮登全美連鎖餐廳營收冠軍，再次證明「台灣職人味」的國際魅力。

許多網友提到，「跟朋友聚餐，發現日本鼎泰豐有超豐盛又實惠的兒童餐，覺得有趣」、「日本首間整棟的鼎泰豐餐廳2025年5月15日在池袋東口開幕，是日本國內第29家」、「有吃到跟台灣一樣口味的安心感、又有台灣吃不到的口味的驚艷感」。

No.2 爭鮮迴轉壽司

由陳津秋創立的爭鮮迴轉壽司，以「讓更多人輕鬆享受壽司美味」為理念，成功打破壽司的高價印象，讓這道日式料理走入日常生活。如今，全球爭鮮門市平均每1分鐘就能銷售約1,863顆壽司，憑藉親民價格與靈活的在地化策略，展現出驚人的品牌擴張力與持續成長的魅力。

2006年進入中國市場後，爭鮮以每盤人民幣6元起的價格快速打開局面，至今已在20個城市開設超過190家門市。在香港，以「迴轉壽司每碟8元、外帶壽司每顆3元」的親民策略深受消費者喜愛，門市數突破百間，並升級推出「Sushi Plus」；新加坡則以「新鮮、美味、實惠」為三大關鍵詞，在短短數年間拓展至38家據點；而泰國則以每盤30銖起的平價定位切入，至今開出超過20家分店，以雙品牌策略持續加強拓點。

Threads上有網友推薦「泰國吃壽司唯一推薦爭鮮」、「鮭魚握壽司2貫應該是40฿，超厚切實在的」，也有其他網友表示，「爭鮮是在新加坡最喜歡的餐廳，因為很喜歡吃鮭魚壽司」、「我昨天也吃爭鮮，100分」。

No.3 青花驕

王品青花驕、網友提供
青花驕提供、網友提供

自2019年創立以來，青花驕以重慶江津九葉青花椒為靈魂食材，打造出「能直接喝的麻辣湯頭」，以細膩香氣與層層堆疊的辛香風味征服饕客味蕾，讓許多外國旅客一嚐成主顧，成為來台必訪的火鍋品牌。

今年，青花驕以王品旗下供應鏈子公司「萬鮮」跨足即食市場，推出聯名商品「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，開賣短短三個月就熱銷超過35萬碗，創下超過2,000萬元營收佳績！網友紛紛吶喊，「被阿滴燒到的青花驕泡麵，那個油包、湯頭…都、太、強！根本神還原」、「超級涮嘴，絕對是追劇時最幸福的宵夜選擇」、「這麵真的『香到貓會後空翻』，麻感在嘴裡跳探戈，辣卻不傷喉，香氣很溫柔」、「原本就很好吃，加王品鮮肉大餛飩進去拌，又是另一種吃法」。

除了當紅泡麵之外，青花驕也與FamilyMart全家便利商店合作，以椒香為主題的鮮食產品，推出一系列以椒香為主題的鮮食產品，如青花椒麻雞肉拌麵、椒麻雞腿堡等，重現川味經典風味。這次聯名不僅成功延伸品牌影響力，也在社群間掀起熱烈討論，展現出青花驕從餐桌走進日常生活的多面魅力。

近期這股「鮮・香・麻」旋風更進一步席捲海外市場。青花驕積極布局零售市場，日前正式進軍香港。品牌與DFI零售集團旗下7-ELEVEN攜手推出10款限定聯名鮮食，包括青花椒麻什錦鍋、麻辣寬粉、麻辣雞胸、香溏心蛋等熱銷品項，完美還原經典鍋底的靈魂風味，讓香港消費者也能在便利商店即刻品嚐正宗台灣麻辣香氣。

值得一提的是，青花驕台北中山北店的外籍顧客比例高達四成，其中香港旅客更是固定常客。此次成功登陸香港市場，不僅象徵品牌海外布局的重要里程碑，也為港人帶來久違的「台味麻香」，成為思念台灣美食時最能撫慰味蕾的選擇。

No.4 八方雲集

翻攝FB／八方雲集 Taiwan、翻攝官網／八方雲集

創立於1998年的八方雲集，以鍋貼與水餃打響名號，與四海遊龍並列台灣鍋貼連鎖雙雄。品牌懷抱「中式麥當勞」的國際夢，首站進軍香港，卻歷經一場艱辛考驗，地鐵口 15 坪小店租金高昂、營運連虧四年，甚至出現台幹集體請辭的低潮。

面對困境，董事長林欣怡親自上陣，調整獎金制度、強化營運管理，並積極拓展產品線，重新打入香港市場。靠著穩定品質與高效率服務，八方雲集逐漸收服當地饕客的心。網友評價，「下單到取餐不到10分鍾，效率極高，煎餃外皮煎得香脆，不會太油，咬下去有肉汁」、「以大碗大碟的方式呈現，讓人感到物有所值」。

至今，八方雲集在香港穩健經營超過70家門市，成功翻轉虧損、成為集團的「小金雞」。這場逆轉勝不僅讓品牌重拾信心，也為進軍美國、東南亞、東北亞與中東市場奠定關鍵基礎，展現台灣味走向國際的實力。

No.5 春水堂人文茶館

翻攝官網／春水堂人文茶館

創立於1983年的春水堂，被譽為台灣珍珠奶茶的創始品牌。它首創以雪克器冰鎮紅茶、加入以樹薯粉製成的粉圓，開啟了手搖飲的全新時代。品牌以「人文茶館」為定位，將台灣茶飲文化與在地美食結合，打造「茶飲＋餐食」的完整體驗，讓消費者在溫潤氛圍中，細細品味台灣茶文化的深厚底蘊與創新精神。

在海外發展方面，春水堂於2013年登陸日本，在東京代官山開出首家海外門市，隨後迅速拓展至關東、關西與福岡地區，並於2018年進入香港市場。品牌也因地制宜推出限定風味，例如日本限定的「珍珠抹茶豆奶」、銀座店限定「珍珠白桃鐵觀音奶茶」等，許多饕客提到，「冷拌麵辣味十足，麵條滑溜溜的口感非常美味；烏龍奶茶珍珠的甜度適中，茶香和苦味都剛剛好」、「在日本生活的我最近也好想吃春水堂」、「價格真的算便宜」。

No.6 築間幸福鍋物

創立於2010年的「築間幸福鍋物」起源自基隆，創辦人林楷傑早年因緣際會向老字號名店「韓香村」學得原湯秘方，並以家鄉「崁仔頂魚市場」的新鮮漁獲為靈感，研發出兼具香氣與鮮味的石頭火鍋湯底。獨特的風味迅速擄獲饕客味蕾，築間也憑藉穩定品質與貼心服務，逐步在全台建立深厚口碑。

2017年，品牌成立「築間餐飲集團」，展開多品牌經營策略，整合資源、延攬專業人才，正式邁向企業化發展。同年進軍上海，雖於2023年底結束當地營運，但也累積了寶貴的海外經驗。

2025年6月，築間再度挑戰海外市場，選擇在香港旺角開設首家海外店，並同步將旗下品牌「燒肉Smile」進駐同商圈，打造「築間餐飲街」的概念區域。未來，築間也計畫進軍日本大阪及東南亞市場，持續以台灣石頭火鍋的獨特魅力，將「幸福滋味」推向亞洲更多城市。

No.7 西堤牛排

翻攝官網／西堤牛排

成立於2001年的西堤牛排（TASTY），隸屬王品集團，是以高品質西餐與親民價格著稱的經典品牌。主打「西式套餐」形式，從開胃菜、沙拉、湯品、主餐牛排到甜點與飲品，共八道精緻餐點一氣呵成，兼具美味、儀式感與高CP值，成為許多人慶生、約會或慶祝紀念日的首選餐廳。

西堤以嚴選上等牛肉與穩定品質為核心，「前餐是麵包配上我在台灣最愛的焗烤蘑菇，厲害的是味道跟台灣一模一樣！讓我瞬間有回家的感覺。」有部落客表示，在北京吃了西堤牛排，感受到懷念的家鄉味相當感動。另外，也有許多到訪中國各地門市的網友留言提到，「他們家的牛排質素好，算是物超所值的餐廳，環境很有地中海度假的感覺」。根據王品集團官網資料，目前西堤牛排在中國擁有35家直營門市。集團近年積極調整在中國的營運策略，專注深耕既有品牌，同時規劃進軍美國市場，持續拓展國際版圖。

No.8 肉多多火鍋

樂多多集團旗下的肉多多火鍋2017年創立於台北，以澎湃肉盤與爆炒湯底打出知名度，短短7年間在全台拓展近50家直營門市。疫情過後，品牌於2024年重啟海外布局，選擇香港作為第一站，以強勢姿態進駐人潮匯聚的銅鑼灣商圈，正式開啟「台灣之光」的海外篇。

香港門市一開幕便掀起熱潮，週末平均排隊時間長達 1.5 小時，瞬間成為火鍋迷爭相打卡的話題名店。品牌延續台灣的成功模式，主打爆炒系列湯底，包括經典川府麻辣、海味石頭與蒜頭蛤蜊鍋等人氣口味；同時融入道地台灣風情，推出排骨酥、蚵仔煎、甜不辣、白糖粿等夜市小吃，讓港迷在一鍋之間就能嚐盡正宗台味精華。

網友評價表示，「台式餐廳台式服務，令人覺得舒暢；食物質素也很不錯，重點份量真的有夠誇張」、「最愛就是它們的湯底，尤其是藥膳湯」、「落地大玻璃俯瞰維園景色，訂位時註明有當月壽星可獲得生日肉蛋糕」。

No.9 頂呱呱

翻攝FB／頂呱呱TKK

台灣第一家本土連鎖速食品牌「頂呱呱」於1974年在台北西門町誕生，以西式炸雞工法為基礎，結合台灣人偏愛的香氣與口感，研發出獨具特色的「台灣味炸雞」。那酥脆多汁、香氣四溢的滋味，不僅奠定了品牌地位，更成為許多人心中無可取代的家鄉記憶。

走過半個世紀，頂呱呱金黃招牌下飄散的熟悉香氣，喚醒無數人的青春記憶。那份專屬於台灣的懷舊滋味，不只承載老一輩的情感，也吸引年輕世代重新體驗經典速食的在地魅力。近年來，品牌更積極跨界合作，推出人氣 IP 聯名與創新餐點，讓經典台灣味在時代變遷中持續散發新活力。

頂呱呱在美國採用「複合式」展店模式，與同為台灣起家的手搖飲品牌功夫茶（Kung Fu Tea）合作，結合炸雞與珍珠奶茶攻佔歐美市場；亞洲方面，目前於中國有10間加盟店，並積極展開東南亞佈局，預計於馬來西亞開設分店，讓這份道地的台灣炸雞香，飄向更廣闊的國際舞台。

No.10 鬍鬚張

「鬍鬚張」的名字源自創辦人張炎泉。1960 年，他在台北雙連市場擺攤賣滷肉飯，因忙於生意沒空刮鬍子，被街坊暱稱為「鬍鬚仔」，從此成為品牌名。

張炎泉原是木匠，轉行開飯攤後，曾被顧客點出「米要新、肉要切好、醬油要純釀」三大關鍵，啟發他研發出香氣濃郁的滷肉飯。多年後才知道，那位顧客竟是當年名廚「黑美人大酒家」總鋪師。

如今由第二代張永昌接手，積極拓展海外市場，採取多元策略，包括2021年在香港透過雲端廚房Just Kitchen推出麻瘦滷肉飯餐盒外送；日本方面，於石川縣有兩家店，且與當地社會福利法人「佛子園」合作，提供身心障礙者就業機會。到訪過的網友表示，「喝到金針排骨湯真的會忍不住熱淚盈眶，很像媽媽煮的湯，感謝金澤有鬍鬚張撫慰我想念家鄉食物的靈魂」、「有賣鬍鬚張的調理包（跟台灣的一樣）」、「特別開兩小時的車去過一次，超級讚」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月23日至2025年10月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
秋季品蟹推薦！老饕最愛台灣十大人氣螃蟹　挑選攻略必學
台灣人最愛牛排TOP 10！菲力、肋眼、紐約客大PK　你最愛哪一種？
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理
十大陽明山景觀餐廳推薦！賞花郊遊、美食、夜景一次滿足
爸媽安心、網紅狂推！十大彌月蜂蜜長崎蛋糕　它靠全台唯一潔淨加持奪冠

品牌 迴轉壽司 網路溫度計 珍珠奶茶 牛排 餐廳 火鍋 爭鮮

延伸閱讀

沙田官立小學准簡體答卷 梁振英護繁體字：到港上學就該適應

港輪候器捐中位數5年 瑪麗醫院同日4病患移植 手術接力38小時

非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

鼎泰豐稱霸美國高營收餐廳榜單！單店年營收破8億 外媒分析成功原因

相關新聞

70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

聽音樂能延緩失智？70歲的林先生每天戴著耳機聽老歌，笑說「我覺得腦袋好像變靈光了。」醫師黃軒指出，這樣的感受其實有科學根據，澳洲蒙納許大學最新研究，追蹤超過一萬名70歲以上長者發現，經常聽音樂或演奏樂器的人，罹患失智症的風險明顯降低，尤其對受過高等教育者效果更顯著。

組團參加台北國際旅展 基隆明年慶祝城市史400年 成港都行銷主軸

基隆市政府號召食、宿、遊、購和交通業者，組團參加2025台北國際旅展，宣傳旅宿優惠方案、交通旅遊套票、特色遊程及在地伴手...

Belkin兩款iPhone 17手機殼＋配件開箱！透明殼抗黃、Qi2無線充電座25W摺疊全速灌電

蘋果（Apple）iPhone 17系列的手機殼（保護殼）及配件又有更多選擇了！聯合新聞網《科技玩家》開箱知名電子品牌Belkin的SheerForce Clear系列手機保護殼、SheerForce Grip系列手機保護殼及Belkin 25W UltraCharge充電座，並以iPhone 17 Pro Max實測，手機殼一摸到就感受出止滑手感，無線充電座Qi2 25W認證之下也充電有感。

鳳凰颱風逐漸進逼…粉專：周三周四穿過台灣 2地防驚人雨勢

鳳凰颱風預估今天將升級成強颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，鳳凰逐漸進逼，周三、四將穿過台灣。依據氣象署最新路徑，鳳凰颱...

陸預估鳳凰颱風11日趨向台灣西南部沿海 強度迅速減弱

根據大陸中央氣象台今日6日發布的颱風預報，按大陸颱風分級，今年第26號颱風「鳳凰」已於9日凌晨加強為「超強颱風級」，這是...

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

火鍋、小籠包、牛排、滷肉飯香飄海外，台灣餐飲品牌以創新與品質征服國際市場，出海佈局有成，在香港、日本、泰國等地掀起台味熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。