池上大橋改建耗資17.52億2027年4月通車 耐震程度4弱提高至5強

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台9線池上大橋改建工程，欲將依其高度從5層樓提高至6層，防洪標準從30年提升至50年，預計全線將於2027年4月通車。記者胡瑞玲／攝影
台9線池上大橋南下線1986年、北上線1994年竣工，是縱谷地區重要交通幹線，但歷經30多年，河川沖刷導致橋墩基礎裸露，且耐震不符現行法規需求，交通部公路局耗資17.52億元進行改建工程，其高度從5層樓提高至6層，防洪標準從30年提升至50年，耐震程度從4弱提高至5強，預計全線將於2027年4月通車。

公路局南部養護工程分局關山工務段段長林進芳說，建設計畫分4個元路段拓寬、3個新闢外環，原路線全長51.1公里需開車2小時，截彎取直縮短至45.8公里並提升速限後，車速可從60公里提升至70公里，車埕則縮短至1.5小時，總經費約142.09億元，另花蓮段則耗資151億元。

林進芳指出，池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯池上與關山，是縱谷地區重要交通幹線。因應既有橋梁年久及抗洪、耐震標準不足，優先辦理改建。

工程全長1.34公里，其中橋梁段為860公尺，新橋採雙向分離設計，單向橋面寬度由8.5公尺拓寬至13公尺；改建後，橋面變得更為寬敞，舊橋配置為1車道、1慢車道，新橋配置2車道及1慢車道，並新增外露肩、人行道等，可俯瞰伯朗大道金城武樹。

橋梁跨距長度從舊橋的34公尺大幅增加為75至123公尺，梁底高程提高最高達2.60公尺，大幅增加通洪斷面；舊橋高度約為5層樓高，新橋則會增高至6層樓高。

林進芳表示，工程採「半半施工」方式，先辦理北上線橋梁改建，完成後再辦理南下線橋梁改建，確保用路人施工期間仍可安全通行；同時採用懸臂工法施作，避免於河川行水區設置支撐結構，降低對河川生態與水流的干擾，展現工程對環境的重視。北上線預計於2026年農曆年前完工，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸，後續接續施工南下線，完成整體改建。

林進芳提及，池上大橋施工遭遇困難之處在於，2024年歷經凱米、山陀兒、康芮、天兔颱風造成卑南溪水位暴漲，施工便道遭沖毀，嚴重影響主要徑施工；2025年在薇帕颱風外圍環流豪雨，楊柳、樺加沙颱風影響，導致池上大橋工區災情，2年歷經7個颱風。

至於解決對策，林進芳說，原設計規畫3套柱頭節塊支撐系統增加至4套、原設計規畫3套懸臂工作車至6套、增設場撐邊跨設備原規畫4套支撐架增至6套。

公路局表示，台9線花東縱谷道路改善不僅是交通建設，更是自然與人文景觀的連結工程。池上大橋改建工程亦秉持相同理念，完成後除能增加聯外運輸能力，促進地方及觀光產業發展外，池上大橋更是以友善工法與景觀整合設計，讓公共建設與自然環境共生共榮，為花東縱谷打造兼具功能與美學的安全景觀大道。

