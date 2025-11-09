快訊

鳳凰颱風到達及遠離延後12小時 吳聖宇：登陸點中部以南都有機會

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鳳凰颱風預估路徑。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
鳳凰颱風預估今天升級強颱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，慶幸台灣並不是承受最強第一擊的地方，但菲律賓又將成為最大苦主，海鷗颱風剛剛掃過群島中南部帶來重災，現在輪到群島北部將要承受鳳凰衝擊，希望不要有太嚴重災害。

吳聖宇指出，鳳凰颱風登陸菲律賓大甩尾轉彎後往台灣過來，預報趨勢沒有明顯變化，不過有些微調，主要是進入南海後繞出去的距離稍微變遠了一點，颱風中心以及本體環流要經過台灣上空的時間比先前預估來得晚，原本預估是周三(12日)白天要經過台灣上空，現在變成要等到12日晚間才要進來，周四(13日)白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣時間也因此延後到周四(13日)晚間之後，整個時程往後延了大約12小時。

登陸點的位置仍是目前最大的不確定性，吳聖宇指出，中部以南任一個點都有機會，在哪邊登陸，如何通過台灣上空會關係到周三、周四這兩天各地的風雨變化情況，需要再觀察，很有可能等到周一(10日)颱風進入南海並且真正開始往北之後才會比較明朗。

吳聖宇指出，如果看整段路徑，鳳凰颱風路徑不像丹娜絲或山陀兒，只有靠近台灣這一段才稍微有點像，就是一個從台灣海峽南部往中部以南沿岸靠近的颱風。以整段路徑來看的話，最像的仍是2004年的南瑪都颱風，這個颱風的歷史紀錄也是這次鳳凰颱風預報重要參考範例。

吳聖宇指出，鳳凰颱風北上靠近台灣過程因為大氣條件不適合，預期強度會持續減弱，等到暴風圈真正接觸到台灣陸地時應該已經是輕度颱風等級，經過台灣上空過程應該也會持續減弱，等到過山進入東部、東北部海面有機會減弱為熱帶性低氣壓或轉化為溫帶氣旋。

吳聖宇說，目前多數預報都認為颱風應該會順利過山來到台灣東部或東北部海面，應該不會像山陀兒那樣定桿然後消散在台灣上空；但也有部分預報模式認為可能會沿著中央山脈西側北上，最後來到北部海面後減弱或變性，類似丹娜絲颱風的情況，不確定高，仍有待觀察預報調整。

今天下午起台灣附近的東北季風會先增強，吳聖宇指出，晚間鳳凰颱風水氣開始抵達台灣附近，周一、周二颱風在台灣西南方海面逐漸北上，位置上來說非常適合共伴效應發生，北部、東北部、東部要特別注意是否出現強降雨。

