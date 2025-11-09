快訊

鷹眼驚爆性騷傳不雅照！中國導演女友控訴：情緒失控「跨國戀變調」

是喜是憂？OpenAI拚2028年打造「真AI研究助理」 具備人類思考能力

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

聽新聞
0:00 / 0:00

粉專：鳳凰颱風侵台機率極高 恐周四凌晨登陸彰化到台南之間

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鳳凰颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
鳳凰颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

鳳凰颱風預估今天升級強颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰今晚(9日)登陸菲律賓呂宋島，周一(10日)進入南海後逐漸北轉。如果路徑上沒有特殊變化，周三(12日)上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，周四(13日)凌晨左右登陸彰化到台南之間，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，AI系集每條線都指向台灣，表示模式成員看法相當一致，除非大翻車，否則侵襲台灣機率極高，往西南掉下去機率極低，但仍有要幾點是未來幾日要特別觀察，也攸關侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小，包括颱風北轉的幅度(角度)及移動速度，以及颱風靠近台灣時減弱的速度，周一至周三是關鍵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鳳凰颱風 彰化

延伸閱讀

氣象粉專：勇敢的鳳凰決定硬幹 撞護國神山後會快速減弱

影／做好防颱準備！鳳凰颱風來勢洶洶 農民將芭樂套袋保護

影／基隆碧砂漁港上月大雨翻4船 鳳凰颱風逼近20多艘遊艇吊上岸

鳳凰颱風來勢洶洶 是否停班課？北市曝：仍存有3不確定性

相關新聞

孤獨死亮紅燈！全台首次 2年內普查獨老

隨人口老化，孤獨死人數逐年攀升，我國獨居長者人數推估約有五萬人，衛福部認為該數據「嚴重被低估」，已編列六十二億，與內政部...

明年推「兒童專責醫師」 擴至6歲

衛福部長石崇良近期連拋新政策，補充保費引發民怨後，前天拋出急診觀察床改短期住院，昨再提出擴大幼兒專責醫師制度，適用對象將...

居家醫療需求增 安寧用藥難取得

為紓解醫院壓力，衛福部近年積極推動居家醫療，據統計，今年一到九月使用居家醫療人數逾八萬人，其中居家安寧僅占一成三。台灣居...

鳳凰估轉強颱 光復鄉繃緊神經

鳳凰颱風預估今升級為強颱，並在最顛峰時通過呂宋島進入南海後，北轉撲台。中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天，受颱風外圍環...

鳳凰今晚登陸呂宋島後北轉侵台 周二周三共伴效應北東防大量致災雨

鳳凰颱風預估今升級強颱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

池上大橋改建耗資17.52億2027年4月通車 耐震程度4弱提高至5強

台9線池上大橋南下線1986年、北上線1994年竣工，是縱谷地區重要交通幹線，但歷經30多年，河川沖刷導致橋墩基礎裸露，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。