聽新聞
0:00 / 0:00
粉專：鳳凰颱風侵台機率極高 恐周四凌晨登陸彰化到台南之間
鳳凰颱風預估今天升級強颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰今晚(9日)登陸菲律賓呂宋島，周一(10日)進入南海後逐漸北轉。如果路徑上沒有特殊變化，周三(12日)上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，周四(13日)凌晨左右登陸彰化到台南之間，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，AI系集每條線都指向台灣，表示模式成員看法相當一致，除非大翻車，否則侵襲台灣機率極高，往西南掉下去機率極低，但仍有要幾點是未來幾日要特別觀察，也攸關侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小，包括颱風北轉的幅度(角度)及移動速度，以及颱風靠近台灣時減弱的速度，周一至周三是關鍵。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言