快訊

氣象粉專：勇敢的鳳凰決定硬幹 撞護國神山後會快速減弱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鳳凰颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
鳳凰颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

鳳凰颱風預估今升強颱，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於鳳凰颱風所處海域，提供非常適合再繼續發展條件，目前評估，今日強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風。隨後在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。

「林老師氣象站」指出，如果行進方向及速度不改變的話，預計明日（10日）下午發布海上颱風警報；後天（11日）中午，追加陸上颱風警報；大後天（12日）晚上至周四（13日）上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。

「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風過菲島北部陸地後，由於部分颱風結構已受局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中度颱風。在北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上又進入一個海洋熱含量低、且垂直風切大的海域，當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。

「林老師氣象站」指出，等到鳳凰颱風上了台灣陸地後，同樣是山（鳳凰颱風是由香港命名，山的名字），當鳳凰碰到了中央山脈，實力實在是差太多了，颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

