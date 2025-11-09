快訊

鳳凰今晚登陸呂宋島後北轉侵台 周二周三共伴效應北東防大量致災雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，11、12日在鳳凰與東北季風的共伴效應影響下，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢，應嚴加防範。本報資料照片
吳德榮說，11、12日在鳳凰與東北季風的共伴效應影響下，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢，應嚴加防範。本報資料照片

鳳凰颱風預估今升級強颱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(9日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿（強烈颱風(53米/秒)登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度亦逐漸減弱。

吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。

吳德榮表示，各別模擬路徑(細線)則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱(這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因)，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散。環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的不確定性。

但吳德榮說，11、12日在鳳凰與東北季風的共伴效應影響下，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢，應嚴加防範；而鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。

吳德榮指出，今(9)日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至31度、中部21至32度、南部21至33度及東部18至31度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明(10)日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。周二、三(11、12日)鳳凰共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢；而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察。

吳德榮說，周四(13日)鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉。周五、六(14、15日)西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑(細線)則顯示，鳳凰北轉、各別模擬路徑更加分散(左)。最新氣象署路徑潛勢預測圖(右)顯示，鳳凰今晚登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，再轉向台灣海峽，強度逐漸減弱，不確定性(紅框)加大。(左圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑(細線)則顯示，鳳凰北轉、各別模擬路徑更加分散(左)。最新氣象署路徑潛勢預測圖(右)顯示，鳳凰今晚登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，再轉向台灣海峽，強度逐漸減弱，不確定性(紅框)加大。(左圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

鳳凰颱風

