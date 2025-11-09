孤獨死亮紅燈！全台首次 2年內普查獨老

隨人口老化，孤獨死人數逐年攀升，我國獨居長者人數推估約有五萬人，衛福部認為該數據「嚴重被低估」，已編列六十二億，與內政部合作，預計自明年起，二年內完成全台首次「獨居長者概況調查」，並依照顧需求分級，銜接問安、裝預警設備等服務，降低孤獨死案件。

孤獨死長者 各地方層出不窮

台北市去年已正式邁入超高齡社會，六十五歲以上人口占總人口百分之廿，近期統計台北市每年的「孤獨死」長者破百人，其中四成是死後第三天以上才被人發現。台灣各角落孤獨死層出不窮，孤獨死問題已經亮起紅燈。

衛福部次長呂建德表示，明年起，衛福部將與內政部合作，通盤調查國內獨居長輩情況，並依照顧需求程度，將獨居長者危險程度，分高、中、低三級，補助地方政府，提供不同密度關懷服務。

針對最需要照顧的獨居長輩，呂建德說，將透過地方政府，提供每日送餐服務，讓送餐員在送餐過程中，一併檢視長輩情況，若徵得長輩、家人同意，會在家中安裝警示器，或讓長輩配戴智慧手環，同時補助地方政府設立「通報中心」，若長者在浴室跌倒、突發重病，可馬上聯絡，並加以因應處理。

每日問安送餐 分級提供服務

衛福部社家署代理署長周道君說，此次調查將採社政、民政系統合作，由社區照顧關懷據點志工、經訓練社區民眾、村里鄉鎮公所等人員投入執行獨居長者普查，初步評估長者生活情況，分級提供服務，推估找出獨居長者人數共七十萬人，因應服務量能增加，將同步建置各項獨老服務體系，並給予關懷、問安，到送餐、經濟協助等服務。

周道君說，獨老樣態多元，有些身體好、社會接觸活躍，也有人身體衰弱、社會關係疏離，所需服務強度不同。

地方反映最大難題 有錢沒人

社安網第二期計畫實施期限只到今年底，衛福部已完成「社安網二點○」規畫，並送至行政院。行政院政務委員陳時中說，社安網二點○計畫將於明年上路，為期五年，共編列八一九億預算，為歷年新高；現行社安網社工人數逾九千人，社安網二點○將增聘一五二八位社工。不過，已有地方政府反映，最大難題為「有錢沒人」。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南說，剴剴案兒盟社工遭上銬、究責，社工界士氣低落，年輕社工系學生不願投入，「新的進不來、舊的留不住」，而社安網社工待遇普遍較民間社工佳，增加員額恐吸走民間人力，社安網人力招募恐面臨困難。