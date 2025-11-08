聽新聞
普查獨老 家總：挑戰在找出真正風險戶
衛福部攜手內政部預計明年起的二年內完成國內首次獨老普查，盼能降低孤獨死事件；專家指出，廿七年前，行政院也推動一次普查，讓長者不堪其擾，雖肯定普查並導入服務，但如何讓想獨居者能「安全獨居」，以及如何幫助與社會失去連結的獨居者重返社區，獲得實質陪伴，才能真正降低孤獨死事件。
「不是每個獨居戶都有風險。」台北護理健康大學長期照護系系主任陳正芬表示，政府編列六十二億找出獨居戶，不是每一戶都需要幫助，根據國衛院調查，獨居戶中僅有百分之五屬於脆弱人口，意指被社會孤立，被迫獨居且失能，其餘百分之九十五都具社會連結，並非是真正的風險戶。
家總秘書長陳景寧表示，台灣已經進入「零家庭照顧者」世代，家戶人數平均已來到一點四七人，未來會更低，肯定政府執行獨居普查，但要如何精準找出最需要協助的對象，仍是最大挑戰，長者的家庭支持系統、與子女聯繫頻率、鄰里互動及心理狀態等主觀因素，都是影響風險的重要指標，若政府僅以客觀數據套用公式，易忽略個別差異，反將資源投入在不需幫助的人身上。
老人福利聯盟秘書長張淑卿說，政府最常用是機械式問安，無法拉近與獨居者的實質距離，以致增加拒絕訪視機率。普查後，資源首重幫助獨老恢復社會連結，並幫助真正想要獨居者如何安全獨居，這是政府應該要做，卻一直沒做的事。
