居家醫療另一缺口 護理人力流動率高 偏鄉更難找

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

台灣邁入超高齡社會，居家醫療已成為長照與醫療體系的重要支柱，但居家護理師人力短缺問題卻持續惡化。中華民國護理師護士公會全國聯合會前理事長紀淑靜指出，年輕護理師對居家服務興趣不高，偏鄉更難招募人力，核心困境在於「制度支持不足、人力持續流失、專業價值未被充分看見」。

紀淑靜表示，居家醫療與護理需求快速攀升，居家護理師長年走訪社區與偏鄉，雖然制度架構逐漸建立，但健保給付項目仍有限、金額偏低，難以反映實際照護成本。以現行制度為例，居家醫療平均給付僅約一三○○元，難以涵蓋交通、耗材及專業投入等支出，小型護理所經營壓力沉重，若無政策支持，恐將持續退出市場。

她指出，人力不足是眼前最大挑戰。年輕護理師普遍對居家服務意願低，留任率不高，多數是退休護理人員兼職投入，偏鄉如花東及離島地區更難招募。實務上，護理師每天需奔波多個案家，車程長、時間壓力大，加上行政文書繁瑣、健保申報易被退件，實際照護病人的時間被嚴重壓縮。此外，部分案家存在人身安全風險，面對情緒不穩或精神疾病患者與家屬，護理師常感壓力沉重。

紀淑靜說，目前健保、醫院與長照三套系統資料難以串聯，「荷蘭的護理師只需一台平板即可完成所有紀錄，但在台灣卻得面對多重系統切換」，不僅增加行政負擔，也影響照護品質。

她呼籲，政府應重新檢視支付制度，完善資訊整合平台，釐清長照與護理的分工界線，並提高專業給付與人力支持，才能讓居家醫療體系持續穩健發展。

孤獨死亮紅燈！全台首次 2年內普查獨老

隨人口老化，孤獨死人數逐年攀升，我國獨居長者人數推估約有五萬人，衛福部認為該數據「嚴重被低估」，已編列六十二億，與內政部...

金門醫院出包 接種流感疫苗 1歲嬰遭誤打A肝

一名1歲大的嬰兒到金門醫院接種流感疫苗，醫護人員誤打A肝疫苗，院方當天晚間盤點時才發現異常，緊急致電通知，家屬驚怒。醫院...

居家醫療需求增 安寧用藥難取得

為紓解醫院壓力，衛福部近年積極推動居家醫療，據統計，今年一到九月使用居家醫療人數逾八萬人，其中居家安寧僅占一成三。台灣居...

