明年推「兒童專責醫師」 擴至6歲

衛福部長石崇良近期連拋新政策，補充保費引發民怨後，前天拋出急診觀察床改短期住院，昨再提出擴大幼兒專責醫師制度，適用對象將從現行○至三歲，改為○至六歲兒童都有專責醫師制度，並改稱「兒童專責醫師」。

明年健保總額成長率，將採高推估百分之五點五，總額達九八八三億元，加上公務預算一九九億元，健保合計可支配預算，達一兆八十二億元。石崇良表示，政府挹注多項預算以因應當前挑戰，其中一項重要任務即為改善「兒科萎縮」，為此，編列二四九億元作為「兒科總額」。

石崇良表示，國內新生兒數量變少，加上預防保健政策推行，兒童生病情況大幅降低，導致台大兒童醫院「醫護人員比病人還多」。預防保健是提升兒童健康關鍵，但不能讓台灣沒有兒科醫師，兒科小總額除用於難症、重症外，也將用於提高兒童專責醫師給付。

目前幼兒專責醫師制度，是由基層診所兒科、家醫科醫師定期為○至三歲幼兒看診，除檢視身體發育情形，也會在預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟等層面提供協助，對於這群尚無語言能力的兒童，也可藉看診時間，檢視是否遭遇兒虐，成為第一道兒虐防線。

石崇良說，截至今年三月，幼兒專責醫師已收案廿八萬四五四五位幼兒，覆蓋率六成五，預計明年起，幼兒專責醫師媒合年齡擴增至六歲，並改名為「兒童專責醫師」，此波新制上路，照顧兒童人數將增至一百萬名。

因少子女化，許多父母都是新手父母，缺乏照顧經驗，兒童專責醫師可從醫療角度提供新手父母專業意見，並協助執行預防保健，醫師看診不一定只能看病，即使罹病兒童減少，兒科醫師也能發揮所長，明年兒科小總額中，共一二三點五億元用於西醫基層，將用於給付專責醫師提供的相關服務。

衛福部近期多項政策被批評「走太快」。石崇良表示，許多人提醒他放慢腳步，「一直拋新政策會完蛋」，但他眼看挑戰就在門口，我國人口結構變遷，醫療人力遭遇衝擊，且已進入超高齡化、少子女化時代。南韓生育率近年已止跌回升，我國生育率卻仍沒起色，他看著人口數字報表，幾乎夜夜難眠，認為「再不設法用創新方式迎戰，對下一代將無法交代。」