金門醫院出包 接種流感疫苗 1歲嬰遭誤打A肝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

一名1歲大的嬰兒金門醫院接種流感疫苗，醫護人員誤打A肝疫苗，院方當天晚間盤點時才發現異常，緊急致電通知，家屬驚怒。醫院表示，兩款疫苗廠牌與包裝相似，醫護人員疏失已依規定通報，目前確認孩子狀況穩定，昨派員慰問，將全面檢討疫苗施打流程。

孩子的爺爺黃先生表示，前晚接獲院方來電，得知孫子打錯疫苗，全家人當場傻眼，十分氣憤，雖然院方解釋，A型肝炎疫苗原本可於滿1歲施打，與水痘疫苗同時接種並無大礙，但全家仍憂心孩子是否受影響，整晚緊盯狀況，好在目前沒有出現不良反應。

黃先生說，原本醫師建議昨天再帶健保卡回院預約接種流感第二劑，但家人已嚇壞，當下就拒絕，並考慮之後改回台灣施打。他說，朋友的小孩以前也遇過打錯疫苗，出現嗜睡、全身無力的情況，後來送回台灣治療一陣子才恢復，真是太可怕。

金門醫院副院長陳根雄表示，因兩款疫苗的廠牌與包裝相似，醫護人員一時疏忽才導致誤打。A肝疫苗過去確實是滿1歲可施打，今年才改為1歲半起接種，院方已向CDC及縣衛生局通報，也確認孩子狀況穩定。

昨天下午副院長陳義榮率醫療團隊親赴病患家中致意，主動提出補接種流感疫苗，並持續與家屬保持溝通，也表達歉意，承諾將以高標準檢討與改進。

金門 流感疫苗 嬰兒

