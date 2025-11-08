台壽健走14年 創造跨世代回憶

健康、永續「家」在一起，中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司「祖孫三代健走」，昨於北市動物園登場，此活動每年以健走家庭團聚日創造珍貴的跨世代回憶，十四年來足跡遍及全台，累計已走出約四十四萬公里，相當繞台灣約三九六圈。

昨天活動包括公益大使阿Ｋｅｎ、應援隊長台灣阿龍與中信兄弟棒球隊球員徐紹予與黃鈞聲、台中台壽霸龍成棒隊球員林哲佑與楊正宇、中信飛牡蠣電競戰隊選手徐士傑與沈宗樺、中信兄弟啦啦隊，陪伴兩千名大小朋友走出健康。

「祖孫三代健走」連續三年在動物園。台北市副市長張溫德表示，肯定台灣人壽透過健走倡議生態教育、累積全民健康資產。

台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽與母公司中信金控長期投入公益、推廣跨世代健康自主管理，期盼透過祖孫三代健走的家庭團聚日，讓健康、生態永續成為「家」在一起的力量。健走亦結合生態守護啟動儀式，許舒博、總經理莊中慶與張溫德、台北市立動物園長朱孝芬手舉中信金控認養保育的穿山甲、黑面琵鷺和陸蟹圖牌，象徵官企力挺生態永續、健康共好的決心。

今年健走也吹永續風，不僅安排「台灣動物區」專場生態導覽，介紹本土野生動物，也設置六大知識關卡，共同宣導反詐、識毒反毒、預防失智、聽力檢測、車險保障資訊等知識。