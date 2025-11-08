聽新聞
光復郵筒遭網拍 郵局緊急追回

聯合報／ 記者王燕華胡瑞玲／連線報導
花蓮光復郵局一批舊郵筒遭網拍。圖／花蓮郵局提供
花蓮光復郵局一批舊郵筒遭網拍。圖／花蓮郵局提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖九月潰決釀嚴重洪患，光復鄉多處淹水，郵局也成受災戶。近日有一批光復郵局郵筒上網拍賣，開價最高達六千元，花蓮郵局發現後，緊急聯繫賣家，取回被拍賣的十七個郵筒，將報廢後擇日標售。

本月六日有民眾在網路上拍賣一批郵筒，拍賣價每個二千五百元至六千元不等，多個郵筒已標示售出，其中隱約可看到「光復郵局」字樣，確認是花蓮光復郵局資產後，花蓮郵局前天和對方聯繫，要求取回。

賣家是花蓮人，據對方表示，在資源回收場看到這批郵筒，覺得有趣買回並上網拍賣，不知道郵局資產不能拍賣。

花蓮郵局副理歐鴻煊表示，這批郵筒原本存放在光復郵局一樓，是要報廢的設備，九月廿三日因堰塞湖溢流，郵局圍牆也被洪水沖壞，一樓很多辦公設備都被泥流掩埋或遭大水沖走，這批郵筒也夾雜其間，因為淤泥真的很多，廢棄物一堆一堆，重型機具清運時可能沒注意，一併清走。

花蓮郵局在上架拍賣第一時間就和對方聯絡，當時賣家尚未交貨，總共十七個全數取回。歐鴻煊說，將先存放在倉庫，未來依程序報廢後再標售。郵筒不易損毀，但現在寄信的人愈來愈少，郵筒使用率低，許多已裁撤，收回來後會先存放在倉庫，再一起標售。標售出去的郵筒依規定必須壓毀破壞，變成廢鐵，不得作為一般物品轉售或收藏用途。

光復郵局受災嚴重，一樓所有機器設備都受損，目前暫移鄉內的富田郵局合署辦公，預計十二月一日恢復辦公。

