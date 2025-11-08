流感疫苗接種破500萬人 部分縣市估12月用罄

快訊

中央社／ 台北8日電

流感疫苗打氣旺，疾管署長羅一鈞今天說，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、COVID-19疫苗接種116萬劑；若打氣不墜，估部分縣市12月初至12月中可能用罄，要打要快。

今年度公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「左流右新」分2階段開打，第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段則自11月1日起，開放50歲以上無高風險慢性病成人接種。

衛生福利部疾病管制署今天舉辦「『左流右新 健康安心』公費流感及新冠疫苗接種記者會」，羅一鈞、桃園市副市長王明鉅、家樂福量販事業群北區總監王懷生、「保庇天后」王彩樺與戲劇小生江宏恩出席，並由王彩樺及江宏恩現場帶頭接種，呼籲符合公費資格民眾盡速完成接種。

羅一鈞表示，感謝家樂福加入防疫行列，協力推動流感及COVID-19疫苗接種，展現政府與企業共同守護國人健康的夥伴精神，也期盼未來有更多企業投入防疫行動，共同維護全民健康。

他並指出，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、公費COVID-19疫苗接種116萬劑；流感疫苗剩餘153萬劑，如果打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能庫存用罄，請民眾把握機會趕快接種。疾管署也將於11月底評估是否再增購流感疫苗，供年底至明年初公費接種需求。

羅一鈞提醒，秋冬時節為流感、新冠流行季節，預計在12月中下旬疫情可能再度升溫；由於病毒每年皆會變異，且疫苗保護力會隨時間衰退，呼籲符合公費資格對象盡早接種最新疫苗，保障自身與家人健康。

