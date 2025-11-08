林玉山、高一峰雙藝術展 創價美術館免費參觀

高雄創價美術館同步推出「悠然望玉山⸺林玉山藝術實踐」展，以及「逆風前行⸺高一峰紀念展」，今天舉辦雙展舉行聯合開幕儀式，由林玉山公子林柏亭、高一峰家屬楊燕敏共同主持，現場有著名藝術家林顯宗、洪根深、劉耿一以及地方仕紳前來共襄盛舉，主辦單位希望讓民眾能認識台灣美術史，也讓藝術成為市民的日常。

台灣創價學會林釗理事長致詞時說道，這是第四度舉辦林玉山畫展，呈現林玉山一生藝術實踐的歷程。今年適逢高一峰誕辰110周年，策展團隊精選重要作品，呈現高一峰逆風前行的生命軌跡。兩個展都搭配專書學術性的論文，內容也更為精實，讓人感受到創價的展覽從廣度到深度，不斷地精進。