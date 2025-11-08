賴清德推「健康台灣」年深耕計畫 健保總額突破兆元打造醫療雙引擎

第78屆醫師節慶祝大會今下午舉行，賴清德總統出席致詞說，推動「健康台灣」為國家重要政策，將透過提高健保總額、啟動為期5年共489億元的「健康台灣深耕計畫」，並加強癌症篩檢與新藥基金等措施，與醫界攜手提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境。

衛福部長石崇良同樣也出席醫師節慶祝大會，他表示，「健康台灣深耕計畫」將與健保總額制度形成「雙引擎」，一方面透過健保提升照護品質與醫療韌性，另一方面以深耕計畫扎根改革，推動醫療體系轉型，迎接高齡化社會的挑戰。

賴清德說，醫界一年365天守護民眾健康，平時是健康的守護神，疫情期間更是不畏艱險、堅守第一線的防疫英雄，感謝醫界的辛勞與奉獻，今天能親自頒發「終身醫療奉獻獎」、「台灣醫療典範獎」及表揚服務達70年的資深醫界前輩，深感榮幸。

賴清德說，「健康台灣」為就任總統後提出的重要國家政策，感謝學研界與政府組成推動委員會，今年健保總額預算核定約9286億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率達8.13%；明年度健保總額將達到9883億元，且由政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，未來這些預算將應用在提升醫療服務品質，更新設備與人才培訓，也鼓勵醫療院所為員工加薪，改善工作條件。

賴清德指出，政府已在今年為公立醫療院所同仁提升「專業加給」。過去公立醫院同仁的專業加給低於一般公務機關，衛福部發現問題後立即調整拉齊，約可加薪5%。同時，上任後今年也為全體軍公教加薪3%，因此公立醫療院所同仁整體加薪幅度約8%，盼留住醫療人員，使醫療服務品質不受影響，並希望私立醫療院所能比照辦理。

此外，提供衛福部改革健保空間，改善過去不同工卻同酬的問題，例如針對繁複、耗時較長的醫療行為，給予較高點值，期許內、外、婦等各科都能找到足夠人力。政府透過提高健保總額、提供制度改革空間，希望醫界能善加運用。

賴說，政府推動「健康台灣深耕計畫」，規畫5年合計約投入489億元，期盼協助醫界長期發展，醫學中心、區域醫院、地區醫院或診所，無論位於都會或偏鄉、不論是醫師公會或各醫學會，都可以依照自身面臨的醫療服務情況提出計畫申請專案支持，解決第一線的醫療問題。

「過去很少有總統講這麼久的致詞，因為他太了解醫界，也太清楚我們面臨的問題。」石崇良表示，今年衛福部已啟動「健康台灣深耕計畫」，為期5年總經費逾112億元，整合醫療工作條件優化、多元人才培訓、智慧醫療導入、社會責任與永續發展四大主軸。

石崇良指出，該計畫已合併253項方案，將與健保總額制度形成「雙引擎」，一方面透過健保提升照護品質與醫療韌性，另一方面以深耕計畫扎根改革，推動醫療體系轉型，迎接高齡化社會的挑戰。

醫師公會全聯會理事長陳相國說，過去2年健保總額年成長率達5.5%，實質成長達8.5%，金額累計超過1400億元，全聯會將秉持守護全民健康、提升醫師尊嚴的使命，與全國5萬多名醫師攜手推動健康台灣，讓醫師被尊重、社會更健康，讓世界看見台灣的醫療典範。