「醫療希望在花蓮」新書發表...林欣榮帶領花蓮慈濟 改寫偏鄉定義

花蓮慈濟醫院明年即將邁入第四十年，帶領花蓮慈濟十年的院長林欣榮今天舉行「醫療希望在花蓮」新書發表會，書中紀錄林欣榮與全院員工，共同將證嚴法師交付「品質提升・人才培育」任務，落實為無圍牆醫院與全人照護的過程。衛福部長石崇良表示，全世界都有偏鄉，但花蓮慈濟用愛和堅持提升東部醫療水準，讓偏鄉不再是偏鄉。

石崇良和遠見・天下文化事業群創辦人高希均、慈濟基金會副總執行長林碧玉，立法院前院長、生技醫療科技政策研究中心董事長王金平，生物技術開發中心董事長涂醒哲，中研院士林昭庚，及考試院前院長黃榮村、衛福部前部長邱泰源皆出席發表會。

證嚴法師透過影片表示，花蓮是慈濟發祥地，醫療如果設計好、做得好，教育就會更有希望。慈濟申請蓋醫院時，就是期待朝中西合併方向發展，慈濟的精神要守舊創新，也感恩在花蓮守護生命守護健康的醫護人員、同仁以及志工，一起真誠付出。

石崇良表示，東部醫療資源雖然不如西部，但花蓮慈濟讓東部的醫療水準不遜於西部，全台每萬人口平均醫師數是廿二位，但花蓮有廿八位，就是因為有花蓮慈濟。健保給付第一例CAR-T治療案例也由花蓮慈濟執行，由於CAR-T治療可能引起免疫風暴，必須在經過認證的醫院施行，全台僅有七處，花蓮慈濟便是其中之一。

花蓮慈濟負責秀林鄉論人計酬計畫，石崇良說，花蓮慈濟透過歸戶，以個人為中心，針對做好風險分級，從前端預防到後續結合社福資源，是相當成功的案例。這次馬太鞍溪溢流，林欣榮帶領醫護人員在災後廿四小時內進駐義診，用愛和堅持讓偏鄉不再是偏鄉；就連國外專家來台參觀，都指定要去花蓮慈濟，而非北部的大醫院。

高希均表示，花蓮慈濟醫院不僅守護東台灣的醫療希望，更做出台灣偏鄉醫療的典範。林碧玉表示，證嚴法師認為不能只是聞聲救苦，而是尋聲救苦，感謝林欣榮將上人的期待落實在醫院經營。王金平肯定花蓮慈濟的努力，也期待慈濟的研發能量，與生技界合作，打造生技產業為台灣下一個護國神山。

涂醒哲推崇林欣榮在創新研發方面的成果。林昭庚表示，慈濟救人速度快過政府，表達對慈濟的欽佩。黃榮村認為慈濟在醫療教育、科技發表與管理方面都有不錯的成績，這要靠在上位者提領整個方向，但「品質提升、培育人才」要能做好，而且做出不一樣成績，需要主事者有強大的能量與執行力。

林欣榮則表示，「醫療希望在花蓮」不是他個人的故事，是全院同仁打拚的成果，也是未來努力的方向與目標。慈濟醫院緣起證嚴法師在濟貧過程感受「貧病相依」的困境，開始先設義診所，再發起興建醫院。1986年8月，基金會廿周年時，花蓮慈濟醫院開始啟業，第一個創舉就是推動住院不收保證金，同年12月8日，衛生署通函各公立醫院及財團法人醫院，自翌年元月起「住院毋須繳納保證金」。

林欣榮指出，因為有證嚴上人，慈濟醫護行政團隊在花蓮匯聚成守護東部的力量，他在10年前接任院長，不僅肩負「品質提升．人才培育」的任務，他也發願要讓世界看見花蓮慈濟醫院，他鼓勵同仁不只在東部、在臺灣參加慈濟人醫會義診，更把握因緣追隨慈濟基金會慈善的腳步，參加海外義診幫助有需要的人。

在臨床照護方面，林欣榮延攬中醫人才何宗融等人，推動中西醫合療；邀請副院長黃志揚團隊投入各項研究，包括中草藥。研發淨斯本草飲等提升免疫力飲品，分享給前線防疫人員及海外朋友。去年，蕭美琴副總統參觀台灣醫療科技展，在花慈展位肯定花蓮慈濟的付出，她說新冠疫情期間在美國，慈濟研發中草藥給她很多的幫助。

林欣榮自2016年7月接任花蓮慈濟院長，面對西部，特別是都會區大型醫學中心快速發展，覺得花蓮慈濟不能偏安花蓮，在證嚴法師、林碧玉及慈濟醫療法人執行長林俊龍支持下，與院長室團隊及各科室主管凝聚共識後，積極延攬人才，找尋資源汰舊、添購新設備，為花蓮慈濟訂下第四個十年的發展方向與亮點。

近十年來，花蓮慈濟醫院經歷二次醫學中心評鑑，面臨世紀瘟疫「COVID-19新冠肺炎」疫情的威脅，林欣榮帶領同仁走過艱鉅的抗疫歲月，在中草藥研究上，這些年來已技轉生產淨斯本草系列場品10多種，希望幫助民眾在日常生活中即可輕鬆養生。

另外，林欣榮與韓鴻志、邱紫文等教授與研發團隊自2001年開始投入，發現當歸萃取物成分可以治療癌症，後續合成出單一小分子活性多標靶藥物用於對抗惡性腦膠質瘤細胞；結合緩釋錠片，製造出產品Cerebraca® Wafer。2024年3月，完成Phase IIa臨床試驗研究報告。目前計畫在美國5家醫學中心進行phaseⅡb /Ⅲ臨床試驗。這是完全由臺灣本土研究團隊開發的惡性腦瘤標靶新藥。

在人才培育上，林欣榮支持年輕醫師引進新術式，也用鼓勵年輕人投身研究。神經外科團隊自2021年引進的脊髓電刺激，幫助脊髓損傷病友站起來，更結合物理治療團隊、中醫，針對傷友設計復健課程，步步踏實改變現況。輕症者提升生活品質與工作效率，重症者有多位已回歸職場，展開新生活，甚至擔任個案管理師，幫助傷友。

2018年起，花蓮慈濟承接衛福部「健康福祉科技整合照護計畫」，結合專業醫療與資通訊技術，整合成最新的智慧醫療照護科技，從進駐花蓮縣秀林鄉偏遠地區，推動家庭健康戶口名簿歸戶，涵蓋全台灣人口4.53%。2022年更以推動健保署IDS十多年經驗，承辦全台灣唯一的健保署山地鄉「全人醫療整合計畫」，今年已進入第二期。