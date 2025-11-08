快訊

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

鳳凰明升級強颱！下周穿台「這2天」雨勢最猛 登陸地點曝光

再撇秋祭不紀念吳石…鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一、下周二受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，雨勢最猛，北部、東半部有局部大雨或豪雨。聯合報系資料照
鳳凰颱風預估明天升級為強颱，並在最顛峰時通過呂宋島進入南海後北轉撲台，中央氣象署預報員張竣堯表示，下周一、下周二受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，雨勢最猛，下周二、下周三最接近台灣，下周三晚間至下周四登陸，登陸範圍於台中至嘉義一帶，預計下周一發布海警、下周二再發布陸警。

張竣堯說，鳳凰颱風目前已達中度颱風「中段班」等級，不排除明天升級為強颱，並在強度最巔峰時通過呂宋島、進入南海後，北轉接近台灣，但在北轉過程中，由於環境條件不佳，鳳凰颱風將逐漸減弱，可能以中颱甚至輕颱等級登陸台灣，但就算以輕度颱風之姿登台，仍會挾帶破壞風雨。

鳳凰颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東南方1420公里海面，未來路徑往西北西前進登陸呂宋島，通過後將進入南海，並北轉接近台灣，下周三晚間至下周四清晨，不排除從中部登陸，其範圍包含台中至嘉義一帶，但由於預測時間還有5天，颱風中心也有機會登陸西半部，因此確切登陸地點不確定性極大，氣象署則預計於下周一發布海警、下周二再發陸警。

張竣堯指出，冬季颱風11月還有一些，12月就更少了，若要談登陸的颱風的話就更罕見了，去年雖有天兔颱風，但最後並非以颱風強度登陸。

這次若路徑上及速度沒有太大變化，鳳凰颱風真的登陸，鳳凰颱風就會成為繼1967年吉達颱風後，58年來首個11月登台的颱風；若把12月也算入的話，2004年的南瑪都颱風為首個11、12月登台的冬颱。

針對未來1周雨勢，張竣堯表示，明（9日）白天各地仍為晴到多雲的好天氣，東半部偶有降雨，下午東北季風增強，北部、東北部有短暫陣雨。

下周一（10日）起天氣明顯轉變，颱風外圍環流加上東北季風影響，不排除有共伴效應，北部、東半部有局部大雨或豪雨，其他地區有短暫陣雨。張竣堯提醒，共伴效應產生的強降雨，降雨熱區包含大台北山區、花蓮山區、宜蘭，上述地區有機會出現豪雨等級以上的降雨，需多留意。

下周二、下周三（11、12日）主要受到颱風影響，花東降雨持續，中南部也有局部大雨或豪雨，若颱風北轉後，強度沒有明顯減弱，強降雨的雨勢就會比較大。

下周四至下周六（13至15日）颱風遠離後，將回到單純的東北季風環境，北部、東半部有短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯說，明天白天中南部仍感受溫暖，高溫為30至33度，北部、東半部28至30度。未來一周低溫變化不大，各地約21至24度。

未來一周高溫部分，北部、宜花到東北季風降雨影響，整周都是濕涼的天氣，溫度也連帶受到影響，高溫落在25、26度，中南部周一、周二高溫有機會達30度，周三、周四受到水氣影響會下降1至2度，颱風遠離後，周五溫度又會回升。

鳳凰颱風預估明天升級為強颱，並在最顛峰時通過呂宋島進入南海後北轉撲台，預估下周三、下周四最接近台灣。圖／中央氣象署提供
