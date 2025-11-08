台9線池上大橋改建 串連伯朗大道、增設人本慢活空間

交通部公路局持續推動「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」系列建設，計畫範圍自台9線花東縣界至台東市緣色隧道，以安全、景觀、人本、生態四大面向為計劃主軸，辦理台９線道路拓寬或新闢外環。預計總投入經費17.52億元，2026年農曆年前北上線完工，最大特色包括加強抗洪年限可達50年。

公路局指出，池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯池上與關山，是縱谷地區重要交通幹線。因應既有橋梁年久及抗洪、耐震標準不足，故優先辦理改建。本工程全長1.34公里，其中橋梁段為860公尺，新橋採雙向分離設計，單向橋面寬度由8.5公尺拓寬至13公尺，橋面更為寬敞，並配置2車道及1慢車道，使行車更為順暢。橋梁跨距長度由舊橋的34公尺大幅增加為75至123公尺，並提高梁底高程最高達2.60公尺，大幅增加通洪斷面，兼顧防洪與安全。

公路局南部養護工程分局長陳貴芳說明，工程採「半半施工」方式，先辦理北上線橋梁改建，完成後再辦理南下線橋梁改建，確保用路人施工期間仍可安全通行；同時採用懸臂工法施作，避免於河川行水區設置支撐結構，降低對河川生態與水流的干擾。北上線預計於2026年農曆年前完工，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸，後續接續施工南下線，完成整體改建。

陳貴芳說明，人本空間與觀光廊帶的設計，是本次改建工程的最大亮點，在道路寬度上，新橋道路總寬達30公尺，配置雙向4車道，並設有中央綠帶。在慢活空間部分，雙向皆專設3米寬的自行車道與人行道，完工後將能串聯池上環鄉自行車道，成為優質的慢活旅遊空間，橋型設計簡約優美，將與伯朗大道、大坡池等在地著名地景融為一體，使新橋成為池上觀光的迎賓門戶。

公路局強調，台9線花東縱谷道路改善不僅是交通建設，更是自然與人文景觀的連結工程。池上大橋改建工程亦秉持相同理念，完成後除能增加聯外運輸能力，促進地方及觀光產業發展外，池上大橋更是以友善工法與景觀整合設計，讓公共建設與自然環境共生共榮，為花東縱谷打造兼具功能與美學的安全景觀大道。