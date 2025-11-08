黃國樑行醫45年今獲表揚！從港赴台將醫療缺乏的花蓮 視為終身使命地

花蓮醫師黃國樑50年前從香港來台就讀醫學院，畢業後，聽見門諾創辦人薄柔纜的一句「美國很近、花蓮很遠」，加上基督信仰的呼召，決定前往花蓮行醫，他長期深入花蓮，有一家四代都是他的病患，從長輩到曾孫都由他診治。黃國樑今天在第78屆醫師節，與其他醫師獲頒「行醫滿45年」，他說「只要還拿得動聽診器，就會繼續看診」；對他而言，行醫不是工作，而是一生的使命。

民國62年，20歲的黃國樑原本沒計畫來台念醫，只是陪同學報考，結果同學落榜、他意外考上。這場「陪考」改變了人生，加上信仰呼召，他決定飛往陌生的台灣就讀醫學院。畢業前，門諾創辦人薄柔纜一句「美國很近，花蓮很遠」，感嘆看到許多台灣醫師寧願到美國工作，也不願到花蓮偏遠地區，這句話深深打動黃國樑。他先在台北馬偕實習，後到花蓮門諾擔任住院醫師，從此開啟偏鄉行醫的人生旅程。

黃國樑表示，門諾婦產科接生量大，但東部醫療資源有限，危急新生兒幾乎無法轉送台北。為改善情況，他遠赴紐約哥倫比亞大學醫學中心新生兒科擔任研究員，一年後返台，在新生兒加護病房運用所學，挽救了許多偏鄉新生兒的生命。

黃國樑印象最深的是，30多年前曾搶救全國罕見的600公克早產嬰兒。當時花蓮醫療缺乏、設備不足、嬰兒併發症多，困難重重才搶救下來。多年後，孩子長大成人，特地回診感謝，他能養雞務農自立生活，讓黃國樑深感欣慰。

黃國樑回憶在花蓮新生兒加護病房的歲月說，「新生兒醫療投入多，成就不一定看得見。」當年設備與人力遠不如台北，許多早產或先天異常嬰兒命危，情況危急，他形容自己像「開路先鋒」，常以醫院為家，不敢鬆懈的守護嬰兒。

為了讓黃國樑全心投入醫療，妻子江明玥退下檢驗科工作照顧家庭，「有人在家守後方，我才有力氣面對每一場搶救。」他感謝愛妻的付出與陪伴。