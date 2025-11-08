幼兒專責醫師照顧對象擴大至6歲 兒科醫籲簡化行政程序、適度提升給付

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然表示，雖認同專責醫師擴大，但因這類服務人數少、給付也不高，緩解兒科困境程度恐有限。本報資料照片
我國人口結構變遷，少子女化難翻轉，年輕醫師擔心沒病人可看，愈來愈不願投入兒科。衛福部長石崇良今天提出，為避免兒科式微，要將現行幼兒專責醫師適用對象，從0至3歲改為0至6歲，讓兒科醫師即使沒有病人，也能貢獻兒童預防保健。對此，兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然表示，雖認同專責醫師擴大，但因這類服務人數少、給付也不高，緩解兒科困境程度恐有限。

林應然表示，衛福部擴大幼兒專責醫師，站在兒科立場樂觀其成，兒童入學前，有許多疫苗、健檢項目須完成，且6歲前兒童發育尚未完全，也無言語能力，若透過專責醫師，找到問題，及早發現、矯治，可避免長大後留下後遺症，擴大專責醫師照顧對象合情合理，否則現代人生得少，平均生不到一胎，若照顧品質不好「台灣會沒有救。」

截至今年初，國內幼兒專責醫師覆蓋率約65%。林應然表示，多數兒科醫師都已加入幼兒專責醫師計畫，但幼兒專責醫師業務內容，行政程序繁瑣，兒童父母親簽署同意書後，還要上傳影像至系統，此外，幼兒專責醫師收案費用，照顧個案一整年，獲得費用僅1千元，並不算多，導致部分醫師不願投入。

林應然表示，兒科醫師看一個病人所需時間，比成人增加很多，所獲得給付點數差異卻不大，提升兒科給付點數，合理反映兒科醫師投入的心力，才有助改善兒科環境。幼兒專責醫師服務人數並不多，獲得的給付也有限，擴大對象對兒科萎縮僅「稍有幫助」，建議衛福部可提升專責醫師給付，適度簡化行政程序，同時應著手強化不同工、不同酬給付規畫。

