鳳凰颱風來勢洶洶 是否停班課？北市曝：仍存有3不確定性

鳳凰颱風來勢洶洶，台北市是否會納入陸上警戒範圍以及風雨大小？北市府下午指出，由於鳳凰颱風轉向之角度、路徑及強度仍存有不確定性，市府將密切守視颱風後續的發展。

北市府指出，依照中央氣象署對鳳凰颱風的最新預報資料，可能在10日(周一)白天針對巴士海峽及台灣海峽南部發布海警，11日(周二)上午針對台灣南部發布陸警。

北市府表示，雖然鳳凰颱風對台灣本島影響程度尚有高度不確定性，但10日至11日受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共同影響，台北市平地和山區將會有波明顯的雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢有機會達大雨至豪雨等級。

北市災防辦表示，已於7日通報市府相關局處，利用假日加強整備工作，尤其日前降雨持續多日，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。另亦針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，加強邊坡穩固及即時降雨監測。