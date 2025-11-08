快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 是否停班課？北市曝：仍存有3不確定性

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾關心颱風來襲是否停班停課。圖／報系資料照
鳳凰颱風來勢洶洶，台北市是否會納入陸上警戒範圍以及風雨大小？北市府下午指出，由於鳳凰颱風轉向之角度、路徑及強度仍存有不確定性，市府將密切守視颱風後續的發展。

北市府指出，依照中央氣象署對鳳凰颱風的最新預報資料，可能在10日(周一)白天針對巴士海峽及台灣海峽南部發布海警，11日(周二)上午針對台灣南部發布陸警。

北市府表示，雖然鳳凰颱風對台灣本島影響程度尚有高度不確定性，但10日至11日受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共同影響，台北市平地和山區將會有波明顯的雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢有機會達大雨至豪雨等級。

北市災防辦表示，已於7日通報市府相關局處，利用假日加強整備工作，尤其日前降雨持續多日，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。另亦針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，加強邊坡穩固及即時降雨監測。

相關新聞

中颱鳳凰最新路徑曝光 14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成

中颱鳳凰即將增強為強烈颱風，通過菲律賓呂宋島後繞過南海後侵襲台灣，不排除從中部登陸，根據中央氣象署最新預測，未來120小...

鳳凰颱風來勢洶洶 是否停班課？北市曝：仍存有3不確定性

鳳凰颱風來勢洶洶，台北市是否會納入陸上警戒範圍以及風雨大小？北市府下午指出，由於鳳凰颱風轉向之角度、路徑及強度仍存有不確...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

拆公館圓環後每天2小時路口禁左轉 蔣萬安：重大工程改變需微調

台北公館圓環拆除後，北市府為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，今起路口南往北方向上午7時至9時禁止左轉管...

居家醫療人數增8萬人...安寧緩和卻常「藥不夠」醫籲：放寬領藥限制

台灣邁入超高齡化社會，2025年9月資料顯示，居家醫療照護服務團隊數增加2.2倍、參與醫事機構增加4.4倍，服務量能提升...

從高風險家庭搶回男童 社工趙佳儀獲紫絲帶獎：堅守道路終見陽光灑落

保護性社工站在社安網第一線，服務受虐兒少、受暴婦女等個案，默默付出卻很少浮上枱面。衛福部今天舉辦「紫絲帶」獎頒獎典禮，社...

