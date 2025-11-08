快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

拆公館圓環後每天2小時路口禁左轉 蔣萬安：重大工程改變需微調

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標開工動土典禮前受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標開工動土典禮前受訪。記者林佳彣／攝影

台北公館圓環拆除後，北市府為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，今起路口南往北方向上午7時至9時禁止左轉管制，但有民眾認為兩段式左轉有些麻煩。台北市長蔣萬安今回應，重大交通工程的改變需長時間觀察及微調。

蔣萬安今出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標開工動土典禮前受訪，公館圓環改為正交路口以後，到目前為止1個多月，交通事故就已經大幅降低44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大交通工程的改變也都需要長時間的觀察及微調，所以有任何的調整，他也請交通局事前一定會清楚跟市民說明跟報告。

台北市交工處表示，羅斯福路與基隆路口改為正交路型，啟用後車流狀況已趨穩定，但觀察上午尖峰時段，南往西左轉上福和橋車流量明顯較低，而南往北直行車流量大。

交工處說，為增進直行車流的紓解效率，該路口內側第2車道採「可變車道」設計，今天起上午7時至9時調整為直行車道，南往北方向禁止左轉，機車調整為兩段式左轉，其餘時段則為左轉專用車道，藉由彈性調整車道行向，有效分散車流、提升通行效率。

交工處提醒，上午7時至9時禁止左轉期間，左轉車輛請先右轉基隆路，再在台科大校門前路口迴轉，機車於該時段也禁止直接左轉，請依規定兩段式左轉或依替代動線通行。為提醒用路人可變車道的指向管制與一般車道不同，車道兩側將設置視覺化減速標線，並在車道地面指向線加註時段資訊。

台北公館圓環拆除後，北市府為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，今起路口南往北方向上午7時至9時禁止左轉管制。本報資料照片／記者曾學仁攝影
台北公館圓環拆除後，北市府為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，今起路口南往北方向上午7時至9時禁止左轉管制。本報資料照片／記者曾學仁攝影

車道 公館圓環

延伸閱讀

捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片

提供萬件諮詢技術服務 蔣萬安讚這團隊「非常不簡單」

鄭麗文追思共諜 蔣萬安：應紀念為中華民國犧牲的前輩

何時與黃仁勳見面？蔣萬安曝管道「非常暢通」

相關新聞

中颱鳳凰最新路徑曝光 14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成

中颱鳳凰即將增強為強烈颱風，通過菲律賓呂宋島後繞過南海後侵襲台灣，不排除從中部登陸，根據中央氣象署最新預測，未來120小...

鳳凰颱風來勢洶洶 是否停班課？北市曝：仍存有3不確定性

鳳凰颱風來勢洶洶，台北市是否會納入陸上警戒範圍以及風雨大小？北市府下午指出，由於鳳凰颱風轉向之角度、路徑及強度仍存有不確...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

拆公館圓環後每天2小時路口禁左轉 蔣萬安：重大工程改變需微調

台北公館圓環拆除後，北市府為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，今起路口南往北方向上午7時至9時禁止左轉管...

居家醫療人數增8萬人...安寧緩和卻常「藥不夠」醫籲：放寬領藥限制

台灣邁入超高齡化社會，2025年9月資料顯示，居家醫療照護服務團隊數增加2.2倍、參與醫事機構增加4.4倍，服務量能提升...

從高風險家庭搶回男童 社工趙佳儀獲紫絲帶獎：堅守道路終見陽光灑落

保護性社工站在社安網第一線，服務受虐兒少、受暴婦女等個案，默默付出卻很少浮上枱面。衛福部今天舉辦「紫絲帶」獎頒獎典禮，社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。