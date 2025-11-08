聽新聞
0:00 / 0:00
拆公館圓環後每天2小時路口禁左轉 蔣萬安：重大工程改變需微調
台北公館圓環拆除後，北市府為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，今起路口南往北方向上午7時至9時禁止左轉管制，但有民眾認為兩段式左轉有些麻煩。台北市長蔣萬安今回應，重大交通工程的改變需長時間觀察及微調。
蔣萬安今出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標開工動土典禮前受訪，公館圓環改為正交路口以後，到目前為止1個多月，交通事故就已經大幅降低44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大交通工程的改變也都需要長時間的觀察及微調，所以有任何的調整，他也請交通局事前一定會清楚跟市民說明跟報告。
台北市交工處表示，羅斯福路與基隆路口改為正交路型，啟用後車流狀況已趨穩定，但觀察上午尖峰時段，南往西左轉上福和橋車流量明顯較低，而南往北直行車流量大。
交工處說，為增進直行車流的紓解效率，該路口內側第2車道採「可變車道」設計，今天起上午7時至9時調整為直行車道，南往北方向禁止左轉，機車調整為兩段式左轉，其餘時段則為左轉專用車道，藉由彈性調整車道行向，有效分散車流、提升通行效率。
交工處提醒，上午7時至9時禁止左轉期間，左轉車輛請先右轉基隆路，再在台科大校門前路口迴轉，機車於該時段也禁止直接左轉，請依規定兩段式左轉或依替代動線通行。為提醒用路人可變車道的指向管制與一般車道不同，車道兩側將設置視覺化減速標線，並在車道地面指向線加註時段資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言