拆公館圓環後每天2小時路口禁左轉 蔣萬安：重大工程改變需微調

台北公館圓環拆除後，北市府為提升羅斯福路與基隆路口上午尖峰時段的車流紓解效率，今起路口南往北方向上午7時至9時禁止左轉管制，但有民眾認為兩段式左轉有些麻煩。台北市長蔣萬安今回應，重大交通工程的改變需長時間觀察及微調。

蔣萬安今出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標開工動土典禮前受訪，公館圓環改為正交路口以後，到目前為止1個多月，交通事故就已經大幅降低44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大交通工程的改變也都需要長時間的觀察及微調，所以有任何的調整，他也請交通局事前一定會清楚跟市民說明跟報告。

台北市交工處表示，羅斯福路與基隆路口改為正交路型，啟用後車流狀況已趨穩定，但觀察上午尖峰時段，南往西左轉上福和橋車流量明顯較低，而南往北直行車流量大。

交工處說，為增進直行車流的紓解效率，該路口內側第2車道採「可變車道」設計，今天起上午7時至9時調整為直行車道，南往北方向禁止左轉，機車調整為兩段式左轉，其餘時段則為左轉專用車道，藉由彈性調整車道行向，有效分散車流、提升通行效率。