居家醫療人數增8萬人...安寧緩和卻常「藥不夠」醫籲：放寬領藥限制

台灣邁入超高齡化社會，2025年9月資料顯示，居家醫療照護服務團隊數增加2.2倍、參與醫事機構增加4.4倍，服務量能提升，不過在居家安寧緩和這部分仍相對遇到困境。台灣居家醫療醫學會理事長王維昌表示，目前面臨最大困境就是居家安寧，這類病人都需要嗎啡等藥物，但基層診所不會有，期望醫院急診部門提供安寧用藥應急管道，讓居家個案能即時獲得鎮痛與舒緩照護，「否則安寧照護根本推不動」。

行政院政務委員陳石中說，居家醫療型態相較以往不同，參與醫療院所數雖逐漸成長，但「服務的深度仍不夠」，現在模式尚未發展出來，要靠燈塔型、指標型機構將模式摸索讓大家來跟進。

從健保開辦1995年起，由單一機構提供居家服務，2016年起推動居家醫療照護整合計畫，鼓勵組成團隊共同提供服務，2019年再增加多項支付項目滿足病人所需。

健保署表示，居整計畫截至2025年9月共有234個團隊、3531家機構、8萬3506人收案照護，服務團隊數增加2.2倍、參與醫事機構增加4.4倍，服務量能提升。

王維昌說，目前安寧緩和部分較少人在做，且實務上面臨到的困難在於「安寧用藥取得不易」，許多安寧緩和者需要運用嗎啡等鎮痛藥，但這樣的藥品時常供應不足，導致許多在家安寧個案難以獲得完整照護。

「醫院的居家醫療團隊因院內藥局支援，藥物較無問題，但診所團隊常遇到假日或夜間無法領藥的情況，有時甚至藥局因法規疑慮無法提供嗎啡。」王維昌表示，且目前藥局供應受限，一個處方箋僅能領一種嗎啡藥品，但手中同時會有多個患者，就必須多次往返，非常不便。

王維昌說，像宜蘭縣衛生局可以領取，但也是受限上下班問題，盼能朝向急診或是假日急症中心讓醫師可以隨時領取。安寧緩和是長照3.0的重要政策，若能夠更擴大去推廣，可以減少不必要的住院及費用。

健保署陳亮妤署長表示，管制藥品主管機關為食藥署，健保署將與相關醫學會及藥師全聯會、食藥署對此議題研擬討論，廣納意見。

除了藥品問題，王維昌也提到，交通是一大難題，以他們診所為例，不管距離多遠，都是只收100元，但有些時候是由護理所派去的護理師，那可能收費就會不同，有些地區是衛生所或是市府負擔，不過有些家庭相對弱勢，該如何讓服務更親民也需要思考。

目前居家醫療主要服務對象為失能、臥床或慢性病患者，王維昌表示，許多個案經長期居家照護後可穩定甚至改善，「像有位重度肺積水病人，本來連平躺都無法，經在家治療後已能自行活動」。

陳時中指出，居家醫療屬於新型態醫療服務，與以往的就醫模式有明顯差異，需要時間形成成熟體系。現階段雖有許多醫師及機構參與，但人數夠深度不一定夠，一件事情發展需要先廣，現在很多單位做的好可以成為楷模，但還要引導到夠深入。但真正能深入社區、提供持續性照護的單位仍有限，不過這一年來從北到南都有指標性醫療團隊成立，這些單位扮演燈塔角色，未來可引導更多團隊跟進，讓服務由廣而深，逐步普及。