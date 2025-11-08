快訊

中颱鳳凰最新路徑曝光 14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%。圖／中央氣象署提供
中颱鳳凰即將增強為強烈颱風，通過菲律賓呂宋島後繞過南海後侵襲台灣，不排除從中部登陸，根據中央氣象署最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。

鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方大約1000多公里海面上，持續向西北西移動，將增強為強烈颱風，通過菲律賓呂宋島後繞過南海後侵襲台灣，登陸後受到地形影響，強度將減弱。

氣象署表示，鳳凰進入南海後，路徑北轉向北北東方向繞過南海進入台灣，若路徑和移動速度沒有太大變化，預計在下周一上半天發布海上颱風警報，隨後在下周二陸續發布陸上颱風警報。

根據氣象署下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣、恆春半島50%。

氣象署預報員張竣堯表示，今明兩天的天氣相對穩定，下周一起天氣將有明顯轉變，主要受到鳳凰颱風的影響，預計下周一、下周二受到它的外圍環流影響，下周三左右將會是最接近台灣的時候。

氣象署下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%。圖／中央氣象署提供
