從高風險家庭搶回男童 社工趙佳儀獲紫絲帶獎：堅守道路終見陽光灑落

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今天舉辦「紫絲帶」獎頒獎典禮，社政領域獲獎者、桃園市家防中心聘用社工督導趙佳儀說，社工環境不那麼友善，但秉持熱忱，一定能看到陽光遍灑世界的那一刻。記者林琮恩／攝影
保護性社工站在社安網第一線，服務受虐兒少、受暴婦女等個案，默默付出卻很少浮上枱面。衛福部今天舉辦「紫絲帶」獎頒獎典禮，社政領域獲獎者、桃園市家防中心聘用社工督導趙佳儀說，她擔任篩派案社工，團隊每天要處理上千件通報案件，在與案家通話的30秒至3分鐘之間，取得所需資訊、評估風險，「社工環境不那麼友善，但秉持熱忱，一定能看到陽光遍灑世界的那一刻。」

篩派案社工工作，是整合資訊，評估通報進社政風險的案件嚴重性，並指派脆弱家庭、保護性社工等合適領域社工前往現場服務，雖不是直接服務個案，但工作重要性不減。趙佳儀表示，她服務的桃園市家防中心，每天至少處理兒少、成人社安網通報案件1千件以上，要在非常短時間內，按照通報表內容，指派合適領域社工服務，並藉由資訊搜集，讓保護性個案更快被接住。

趙佳儀說，獲得紫絲帶獎，不僅是她個人的榮譽，更代表篩派案社工被認定為保護性社工前線，她與同仁經常要在很短時間內評估，高危險個案是否要去驗傷，或需要盡快被帶離開危險情況，接受安置，有時則為了搶救個案，花上一整天時間「找人」。

某次，一對曾被列脆弱家庭服務對象的兄弟，哥哥突然消失，校方回報已一段時間未到校上課，趙佳儀評估，該案家有藥、酒癮史，且男孩在學校曾被發現身上疑似有傷勢，因此積極設法找人，同仁上網翻看男孩家長社群動態、確認動向，也與警方婦幼隊聯繫，從早上找人到晚上8點，男孩終於接電話，與兒少保護社工約在一處麥當勞，社工及警方前往，把人「搶回」。

趙佳儀說，男孩被帶回安置時，不僅骨瘦如柴，脊椎清晰可見，且身體骯髒不堪，同仁立刻翻展沐浴用品，讓他洗澡，安置一個月後，再見到男孩，對方不僅體態良好，精神狀況也佳，還會親切向社工叔叔、阿姨打招呼，「那一刻讓我印象深刻，也非常感動。」

雖然經常和個案或同仁在辦公室待到深夜，即使回到家，一通電話通知個案情況危急，就必須趕回辦公室處理，趙佳儀表示，她仍不後悔擔任保護性社工，也很感謝丈夫理解這是她想做的事，結婚10年來願意在她為個案奔走時接手照料孩子，讓她自己的家不至於分崩離析，「雖然環境不友善，但破曉之前總是特別黑暗，願意保持熱忱、堅守這條路的人，一定能看到陽光遍灑世界那一刻。」

