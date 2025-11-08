防兒虐、孤獨死！社安網2.0計畫送行政院 5年編819億、增聘1528社工

近期兒虐事件頻傳，且孤獨死議題備受重視。社安網第二期計畫期限只到今年底，衛福部次長呂建德說，「社安網2.0計畫」已送至行政院，有四大施政重點，包括獨居長輩關懷、育兒指導員、人工智慧（AI）導入社政體系、毒癮者社區支持。行政院政務委員陳時中說，社安網2.0計畫明年起上路，5年共編列預算819億元，為歷年新高。

衛福部今天舉辦「紫絲帶獎」表揚保護性社工。陳時中說，現行社安網社工人數逾9千人，社安網2.0計畫預計再新增1528位社工人力，地方政府反映，最大難題是「有錢沒人」，招不到第一線社工，社會工作充滿淚水與汗水，工作非常辛苦，政府雖無法讓汗水及淚水止息，但盼透過表揚有功社工，成為標竿，感動更多人，讓新血加入、老朋友留下來，藉保護性工作，對社會做出貢獻。

呂建德說，賴清德總統關心超高齡社會獨居老人議題，目前各縣市統計，國內獨居長者約5萬餘人，但數據恐有低估，社安網2.0計畫將結合立法院通過的社會韌性特別預算，2年內編列62億元，與內政部合作，通盤調查國內獨居長輩情況，並首度採分級制，依需要照顧程度，區分高、中、低三級，補助地方政府，提供不同密度關懷。

針對最需要照顧的獨居長輩，呂建德說，將透過地方政府，提供每日送餐服務，讓送餐員在送餐過程中，一併檢視長輩情況，若徵得長輩、家人同意，也會在長輩家中安裝警示器，或讓長輩配戴智慧手環，同時補助地方政府設立「通報中心」，若長者在浴室跌倒、突發重病，可馬上聯絡，並加以因應處理。

我國少子女化嚴重，呂建德說，社安網2.0計畫將提供新生兒父母育兒指導，從懷孕第3孕期就開始介入，提供育兒指導，且服務延續至坐月子、兒童健檢等，育兒指導員介入，也可預防兒虐，並察覺孕婦產後憂鬱等情況，媒合資源協助。